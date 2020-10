Paraguachoa: réquiem por la identidad perdida

Leo Paraguachoa como quien busca en el misal un salmo para una posible redención; cuántas veces, Fernando, cuántas veces he admirado tu tacto, tu fina observación, tu sensible mirada traduciendo en la resolana de Cubagua la palabra inmutable, prístina, de los hombres de sal desandando las tórridas arenas, de tantas criaturas en la intemperie de la noche, de una historia que se repite porque la inocencia no tiene tiempo para cambiar de fuegos, porque la vida tiene allí sus rituales, los sueños que en el mar cumplen sus itinerarios y ofrendas

Entornointeligente.com /

2 Oct, 2020 | Leo Paraguachoa; no sé cuántas veces he leído Paraguachoa; voy sobre sus páginas como quien va en una alfombra mágica en busca de un reino perdido, de un nombre, de un secreto a revelarse, de una clave, de un código que nos ha de abrir las puertas con los matices del encantamiento, de una historia que nos ha de absolver de tanta errancia, de tanto espacio hostil, donde en un tiempo creció la morera y no fue posible la promesa del gusano de seda; donde un día afloró la magnesita como piedra de salvación y un tráfago oscuro descarriló sus vagones sobre al mar.

Leo Paraguachoa como quien busca en el misal un salmo para una posible redención; cuántas veces, Fernando, cuántas veces he admirado tu tacto, tu fina observación, tu sensible mirada traduciendo en la resolana de Cubagua la palabra inmutable, prístina, de los hombres de sal desandando las tórridas arenas, de tantas criaturas en la intemperie de la noche, de una historia que se repite porque la inocencia no tiene tiempo para cambiar de fuegos, porque la vida tiene allí sus rituales, los sueños que en el mar cumplen sus itinerarios y ofrendas.

Cuántas veces, venerable Cervigón, he rendido pleitesía a tus palabras, te he ofrecido la venia, he prendido fogatas en mis playas desiertas para festejarte y dar la bienvenida a esas candilejas que vienen de tu libro. Qué tiempos los tuyos, Maestro cordial, trasegando de España las benéficas tildes que pones sobre el pregón sin nombre de nuestro mestizaje. Qué corazón el tuyo, Fernando, auscultando los nombres que tiene la soledad en nuestras islas. Y no te han leído, no han reparado en esa venturosa elegía que escribiste para retratarnos, para decirnos que en esas páginas tiene su cordón umbilical el eslabón perdido de una historia que comenzó en Cubagua y morirá irremediablemente de mengua en los umbrales de entresiglos, condenados a la diáspora, a la incertidumbre, a disgregarse, a disolverse en el vórtice de las nuevas ciudades, en el vulgar comercio de puertos libres a la deriva, en la zona franca del estraperlo de especies y baratijas venidas del proceloso mundo transoceánico.

La primigenia identidad celebraba su parranda de despedida en los soledosos predios donde unos locos fundaron una ciudad que llamaron Nueva Cádiz, pero que en el liminar de los ancestros sigue siendo Cuagua/Cubagua, la eterna tierra de los cangrejos, misión observante de sus litorales que corren por la playas como niños de una generación perdida. Sí, es tu tierra de crustáceos, una y mil veces azotada por los vientos y el mar, el reducto del origen, el último nicho de la identidad que canta su Punto y Llanto y la malagueña con que rinde culto a su naufragio. Allí se espesa la nata de una leche madre, allí eleva su música el adiós de un ayer que no está más, allí se oye el réquiem de un pueblo que hunde sus raíces en el mar, allí se oye la gaita de una despedida. Te estoy leyendo, Fernando, y duele saber que todo lo demás son restos aparecidos, la furia del muerto de Las Calderitas cuando revienta la ribazón.

Entornointeligente.com