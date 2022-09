Paragens de autocarros vão ser alteradas temporariamente no terminal de Campo Grande em Lisboa

Entornointeligente.com /

As paragens dos transportes rodoviários que utilizam a interface do Campo Grande, em Lisboa, vão sofrer alterações temporárias devido às obras para o prolongamento das linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa, que implicam a construção de dois novos viadutos na zona do Campo Grande que farão a ligação das duas linhas, informou nesta segunda-feira em comunicado o Metropolitano de Lisboa (ML).

É já a partir desta sexta-feira, dia 9, que o novo terminal rodoviário (terminal 2) vai relocalizar quatro paragens que estão actualmente no terminal existente (terminal 1), o que implica a reorganização das paragens deste terminal. As alterações terão implicações nos serviços de transporte da J.J. Santo António, Rodoviária de Lisboa, Henrique Leonardo Mota, Isidoro Duarte, Ribatejana, Boa Viagem, Mafrense, Barraqueiro Oeste e Rodoviária do Oeste/Tejo. «Prevê-se que as alterações estejam em vigor durante os próximos 13 meses».

Em comunicado, a empresa informa que o terminal 2 vai ficar próximo à estação de metro do Campo Grande, em frente à Rua Actor Fernando Curado Ribeiro, aproveitando um parque de estacionamento inactivo, na intersecção com a Alameda das Linhas de Torres. O novo terminal apenas abrangerá as carreiras inter-regionais (fora da Área Metropolitana de Lisboa) «que têm uma frequência horária mais reduzida que as carreiras intermunicipais».

A empresa lamenta ainda os transtornos que estas alterações possam vir a causar e informa que as mesmas se encontrarão devidamente sinalizadas no interior da estação do metro do Campo Grande, «através de sinalética informativa e de encaminhamento, bem como nos referidos terminais rodoviários e espaços de circulação exteriores adjacentes».

Vão ser alocadas para o terminal 2 as paragens referentes a um único operador, a Rodoviária do Oeste/Tejo, com as seguintes carreiras que se encontram descritas no quadro abaixo. No terminal 1, verificar-se-ão as seguintes alterações na localização dos cais dos autocarros:

Alterações nas paragens do Terminal Rodoviário em Campo Grande

Cais actual Operador Carreira Cais futuro 1 J.J. Santo António Torres Bela Vista 1 2 J.J. Santo António Torres Bela Vista (via IC22) 2 3 J.J. Santo António Cidade Nova 5 4 Rodoviária de Lisboa 201, 211, 901, 931, 214, 226 7 5 Rodoviária de Lisboa 353 11 6 Rodoviária de Lisboa 344, 333 12 7 Rodoviária de Lisboa 334, 354 13 8 Rodoviária de Lisboa 331 8 9 Rodoviária de Lisboa 335, 336, 337 9 Cais actual Operador Carreira Cais futuro 10 J.J. Santo António Urmeira/Frielas 6 11 Henrique Leonardo Mota

Isidoro Duarte Guerreiros/Póvoa Galega/Milharado 15 12 Isidoro Duarte C. Montachique/Asseiceira Grande/Póvoa da Galega 16 13 Rodoviária de Lisboa 313, 329 18 14 Rodoviária de Lisboa 300, 311 19 15 Rodoviária de Lisboa 312 20 16 Rodoviária de Lisboa 315 21 17 Ribatejana 901, 921, Vila Franca de Xira 17 18 Boa Viagem 2002, 3, 21 26 19 Boa Viagem 87, 88 28 20 Boa Viagem 43, 72 27 21 Mafrense 200, 208, 229, 2080

(via Pinheiro/Mafra/Malveira/Zambujal/Ericeira) 24 22 Barraqueiro Oeste 700 29 23 Barraqueiro Oeste 701, 702 25 24 Mafrense 207 22 25 Mafrense 209 23 Cais actual Operadora Destino Cais Futuro 26 (Terminal 1) Rodoviária do Oeste/Tejo Rápida Verde

Caldas da Rainha 30 (Terminal 2) 27 (Terminal 1) Rodoviária do Oeste/Tejo Rápida Verde

Caldas da Rainha 31 (Terminal 2) 28 (Terminal 1) Rodoviária do Oeste/Tejo Rápida Azul

Peniche 32 (Terminal 2) 29 (Terminal 1) Rodoviária do Oeste/Tejo Rápida Laranja/Vermelha

Santarém e Rio Maior 33 (Terminal 2)

