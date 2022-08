Entornointeligente.com /

Depois de ter anunciado, no final de Julho, a conclusão bem-sucedida dos trabalhos de manutenção programada dos dois gasodutos que compõem o Nordstream 1, a Gazprom voltou a fazer disparar a ansiedade no mercado de gás com o anúncio de nova paragem no final deste mês.

