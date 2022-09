Paradoxo pré-capitalista

Entornointeligente.com /

Fenómeno curioso ocorre em grande parte dos países ditos de Terceiro Mundo que, supostamente, optaram pela chamada economia de mercado. Ressalvamos com o advérbio supostamente pois a verdadeira economia de mercado repousa no duplo fundamento da livre iniciativa e de um mercado que exiba alguma vitalidade.

Pois o Brasil, de onde escrevo, e diversos outros países subdesenvolvidos ou de desenvolvimento ainda atrasado, cujas respectivas ordens jurídico-económicas contemplam o regime da livre iniciativa económica, ostentam o bizarro paradoxo de se apresentarem como economias de mercado , sem mercado. Ou um mercado insignificante, incapaz de fazer jus a um modelo capitalista.

O senhor Delfim Neto, por sete anos o todo-poderoso Ministro da Fazenda da ditadura militar no Brasil, expoente do pensamento conservador na Economia, afirmou certa vez, para espanto, que o então » Presidente Luís Inácio Lula da Silva havia salvado o capitalismo no Brasil». Delfim percebera o óbvio, que as iniciativas do governo do Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula, destinadas a desconcentrar a renda nacional, redistribuindo-a ainda que de forma moderada para parcelas expressivas da população até então alijadas do mercado consumidor, haviam promovido uma tonificação da economia, ao dinamizar o mercado interno. Longe de medidas socializantes, as iniciativas do governo Lula, com seus programas de redistribuição da renda, requalificação de mão-de-obra e inserção na economia de populações até então marginalizadas, tinham por vocação viabilizar o futuro de um modelo de produção capitalista, só possível com a multiplicação dos agentes económicos atuando no mercado.

A resistência de boa parte das elites brasileiras a essa experiência inovadora na política económica, que não conflitava com a bases do sistema capitalista, foi tenaz. Não porque os ricos se sentissem ameaçados de perder seus bens em favor dos pobres em ascensão social, mas porque poderiam perder um privilégio dos mais caros para eles: o da exclusividade da riqueza.

No auge daquela fase de mobilidade dos mais pobres promovida pela administração do PT, encontrei com um amigo, dono de uma sapataria num shopping no Rio de Janeiro. Ele, olhando as pessoas a carregar suas sacolas, deixou escapar uma lamúria: «Pá, esse shopping era tão selecionado e agora está cheio dessa gentinha». Não se deu ele conta de que graças aos novos consumidores que ele qualificou de «gentinha», sua loja estava vendendo mais e aumentando seus lucros. Não lhe ocorreu que só com a riqueza distribuída é possível produzir em escala, tornando os preços das mercadorias, inclusive os sapatos que ele vendia, mais competitivos.

Essa pertinaz mentalidade preconceituosa que, além de aguçar os conflitos sociais e a insegurança pública, trava nosso desenvolvimento económico, tem ao que parece matriz cultural no legado da escravatura, formalmente abolida no Brasil em 1888, mas que o abolicionista Joaquim Nabuco profetizou que persistiria na alma das elites escravocratas, e de seus descendentes, por dois séculos.

Enfim, a desigualdade social no Brasil e em tantos outros países do Terceiro Mundo, plasmada numa brutal concentração das riquezas em favor das classes dominantes, não representa apenas uma perversa injustiça contra os excluídos, mas um paradoxo com a ideia de uma economia de mercado e uma desanimadora constatação que tais nações ainda não superaram a era pré-capitalista.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com