¡Parado y sin pelo! Ministerio de Cultura celebrará el Día del Perro sin pelo del Perú

Entornointeligente.com /

Perú se enfrentará a Australia por el repechaje este lunes 13 de junio y así tentar una segunda clasificación consecutiva a mundial, luego que los de Oceanía vencieran a su similar de Emiratos Árabes Unidos. Lee también: Sector Cultura declara personalidad meritoria a danzante de tijeras de Ayacucho «¡Parado y sin pelo! Este 12 de junio, un día antes del esperado partido de repechaje de Perú vs. Australia por un cupo al Mundial de Fútbol Qatar 2022, celebraremos el Día del Perro sin pelo del Perú, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación», manifestó el ministerio en su cuenta oficial de Facebook. Luego de ello, el mensaje de aliento no se hizo esperar: «¡Alentemos juntos y sintámonos orgullosos de nuestra cultura!». El can muestra no solo la camiseta de la selección peruana, sino que su postura, su rostro serio y el «tatuaje» de la bandera nacional en el lado izquierdo de su hocico, irradia elegancia y personalidad. El repechaje entre Perú y Australia se jugará el lunes 13, a las 13:00 horas (hora peruana) en el estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha) en un partido único, tal como lo ha dispuesto la FIFA. El partido se podrá ver a través de la señal internacional de ESPN y Star +; y en la señal nacional los derechos de transmisión estarán a cargo de Latina TV y Movistar Deportes. Lee también: BNP presentará la publicación «Elogio del libro y otros ensayos» de Alberto Tauro del Pino A la par, la Agencia de Noticias Andina con su programa La Revista Deportiva, hará llegar la previa de este trascendental encuentro todos los días desde las 3 pm, con invitados especiales y enlaces en vivo desde distintos puntos de la capital. Más en Andina: Prensa internacional reacciona sobre Australia, próximo rival de Perú en el repechaje https://t.co/4skD5W5Kc6 ?? Perú buscará vencer a Australia el lunes 13, tal como lo hizo en Rusia 2018 con goles de Guerrero y Carrillo. pic.twitter.com/6NhMKp97VN

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 7, 2022 (FIN) LIQ Publicado: 7/6/2022 Noticias Relacionadas Perú: ¿cuándo y a qué hora jugará el repechaje ante Australia por cupo a Catar 2022? Selección peruana entrenó sin Gareca en busca de su mejor versión para el repechaje Australia: Conoce el país con el que el Perú disputará el repechaje al mundial Catar 2022 Perú enfrentará a Australia en el repechaje por un cupo al Mundial Catar 2022 Bellavista: hinchas verán partido de repechaje rumbo a Qatar 2022 en pantalla gigante Prensa internacional reacciona sobre Australia, próximo rival de Perú en el repechaje

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com