Para ver en streaming: el final de «The Boys», Nicolas Cage y Oscar Isaac en gran película 

Final de una temporada absurda y sangrienta La temporada 3 de The Boys, que lanzó su episodio final el viernes 8, arrancó con un hombre minúsculo metiéndose en el cuerpo de otro por un conducto impensado, y eso marcó no solo el tono sino una lección: en esta historia, nunca se sabe qué esperar. Más agresiva, absurda y grosera que nunca, la ficción sobre unos superhéroes horribles y la pandilla que quiere eliminarlos introdujo nuevas figuras, eliminó otras y se despidió con una solemnidad no tan correspondida con el devenir del ciclo que fue, en líneas generales, un festín sádico. (Amazon Prime Video)

Una de las grandes películas del año El contador de cartas es una de las grandes películas en la vuelta. Es d e Paul Schrader, el artista que escribió Taxi Driver y que desde entonces ha manenida una carrera bien interesante como director ( Mishima , las recientes The Canyons y First Reformed ). En El contador de cartas sigue a un jugador de blackjack (Oscar Isaac, excelente) que tiene un pasado como torturador en la guerra al terrorismo y, como forma de redimirse, se impone una misión de vengarse de uno de sus superiores. Con referencias cinéfilas inevitables, Schrader hace un drama seco y muy intenso que está entre lo mejor de su carrera. (En alquiler en NSNow de Nuevo Siglo)

Nicolas Cage se ríe de su mismo con sus fans El peso del talento es una broma que tiene, por momentos, su gracia y se aprovecha de ese desdén que parece tener Nicolas Cage hacia su carrera. Acá interpreta a Nick Cage, un actor que no pasa por su mejor momento y que encuentra una oportunidad para hacer algo de dinero cuando un millonario está dispuesto a pagarle para que vaya a su cumpleaños. Lo que sigue es una comedia de acción bastante rutinario que se divierte a costa de suposiciones o sobreentendidos sobre Cage, uno de los mejores actores de su generación que ha sabido reírse de sí mismo. (En alquiler en NSNow de Nuevo Siglo)

