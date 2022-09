Para Superbigote. Como debería escribir un experto petrolero chavista (207)

Entornointeligente.com /

Esta mañana hice un comentario a mi «Lista de Distribución» sobre un artículo escrito por el Sr. FERNANDO TRAVIESO, publicado el 14 de septiembre en «El Correo del Orinoco», con el título «Superestructura Petrolera, Productividad y Competitividad». El comentario, o crítica, se relacionó, principalmente, sobre lo escueto del mismo, por la falta de profundidad sobre muchos temas e Imprecisiones. Debo aclarar que no es nada contra FERNANDO TRAVIESO, pero dado el hecho que Él es un académico, de renombre, debería escribir para recomendar, no importa si le paran o no, estrategias y/o visiones petroleras que pudieran ser tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo Nacional a través de las instituciones encargadas de la materia petrolera y por el Poder Legislativo, el cual tiene el Rol de legislar al respecto.

Empiezo con el título del artículo, el cual obliga al lector a buscar que significan los 3 términos. FERNANDO TRAVIESO debió empezar con definir lo que es la Superestructura Petrolera, cual sería su contenido, de modo que se aplique en PDVSA, en el MPPP, etc., los otros términos, Productividad y Competitividad, también, requieren definiciones y como se aplicarían a la Industria Petrolera Venezolana, en un País en transición hacia el Socialismo Bolivariano. Productividad, ¿Para qué y sobre qué parámetros?. Competitividad, también, ¿Para qué y con quién?. Yo quisiera meterme en esos temas, pero no tengo la preparación política, ni legal, ni técnica para hacer algo de Alta Calidad. No obstante, he cometido el atrevimiento de escribir sobre el Tema de Hidrocarburos en mis más de 200 artículos que se pueden encontrar en «Aporrea.org».

Voy a señalar, puntualmente, lo que debería, es mi opinión, ser el contenido del artículo de FERNANDO TRAVIESO, pero lo que me mas me motivó fue el hecho de que, algunos petroleros, se fueron en halagos sobre dicho escrito; de paso, tienen ese derecho. Al final, tienen el contenido del escrito de FERNANDO TRAVIESO, al cual, solo, le agregué la palabra «contacto» en lo que creo, él quiso decir contacto gas petróleo y agua-petróleo, casi al final.

Cuando hablo de profundidad y legado en la «Literatura Petrolera Venezolana», tengo que hacer cita obligada a obras de autores de la talla de Juan Pablo Pérez Alfonzo, Salvador de La Plaza, Francisco Mieres, Gastón Parra, Rodolfo Quintero, Rubén Sader, etc. Yo vería con agrado que en el futuro FERNANDO TRAVIESO se tome más tiempo para cuando vaya a tratar algún tema relacionado con los hidrocarburos. Me refiero a extensión y profundidad intelectual para que pueda entrar en una nueva lista de ilustres «Académicos Petroleros Chavistas». Esta recomendación, también, se la doy a todo aquel Chavista que intente escribir sobre Hidrocarburos.

A continuación, mis señalamientos:

1. El título de su artículo contiene tres palabras que merecerían definiciones, sobre todo si tiene alguna intención pedagógica en el contexto de la Revolución Bolivariana; por un lado está «Superestructura», muy marxista, pero debería definir la «Superestructura Petrolera» y los otros dos

términos Productividad y Competitividad, más capitalistas no pueden ser, pero requieren explicar su aplicabilidad en PDVSA Petróleo, Filiales, Empresas Mixtas y Licencias de Gas.

2. Para cualquier lector, medio conocedor del manejo de cualquier empresa y, particularmente, de una empresa petrolera, no se puede dejar engañar aceptando que una «modernización del sector petrolero» pasa por aumentar la productividad y «preservar», Yo usaría más bien, «alargar» la vida útil de los yacimientos. Por otro lado las 3R.NETS no significa modernización; más bien, significa Resistencia, Renacimiento, Revolución en la Nueva Etapa de Transición al Socialismo; es decir, Resistencia frente a la embestida, el bloqueo y las agresiones imperialistas, firmeza (no aguante) moral y político para resistir al bloqueo. Según su nueva variante Renacimiento del espíritu original de la Patria, de los valores, del proyecto Nacional Simón Bolívar, del Plan de la Patria y la Venezuela Potencia. Revolución, hacerlo todo de nuevo, hacerlo mejor y bien, cambiarlo todo hacia la Nueva Época de Transición al Socialismo, rumbo al 2030 (Nota: lo copié de un texto del Pesidente Maduro). No veo, por ningún lado, en el escrito las 3R.NETS.

3. Él se va en una de marxismo al mencionar términos como «fuerzas productivas», «superestructura», «clase obrera», etc. Si bien, hemos de usar, cuando convenga, al marxismo, su interpretación y adaptación a lo que necesita la Industria de los hidrocarburos en la Venezuela actual, es lo mas importante.

4. FERNANDO TRAVIESO debería indicar que es lo que hay que hacer en la «Superestructura Petrolera», «las fuerzas productivas» y «la clase obrera», en detalle, que sirva de guía al Ejecutivo para que se hagan los cambios que requiere esa «Superestructura» como la del MPPP, PDVSA Matriz, PDVSA Petróleo S.A, Empresas Filiales, Empresas Mixtas, Petroquímica, Universidades y otras. En las «Fuerzas Productivas», ¿Cuál sería la infraestructura que se requiere en cada una de las «Superestructuras» que menciono?. Respecto a la clase obrera, también definir su nuevo rol sin dejar de reconocer el Gran Trabajo que han venido realizando en toda la vida de la «Superestructura » . Como ven, el Sr FERNANDO TRAVIESO no debe suscribirse solo a mencionar que hay que cambiar esto y aquello. En eso hemos sido «especialistas» toda la vida. Lo que hay que proponer es el «COMO».

5. Viniendo de un académico, no debió caer en la imprecisión de decir que con el Decreto 5200 se hizo «la nacionalización petrolera del 2007». Lo que en realidad se hizo fue un proceso legal con el cual el Estado Venezolano, en primer lugar, creó empresas mixtas que reemplazaron a los «Convenios Operativos», a las «Asociaciones Estratégicas de la Faja Petrolífera del Orinoco» y a las «Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas» a pasó a tener mayoría accionaria en las empresas. Lo que, también, es cierto que nunca se supo fue el porqué las Licencias de Gas quedaron sin tocarse, al igual que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Si alguien registrara encontraría, digo Yo, muchas cosas.

6. Cualquiera de Ustedes podría coincidir conmigo en ¿Qué tiene que ver «la integridad el Estado Nación» con el Decreto 5200?. Lo que mas debe llamarnos la atención de lo que escribió FERNANDO

TRAVIESO en relación a la Regalía e impuestos, y lo que entendí, fue que se debe mantener el nivel actual de Regalías e Impuestos. A mi entender, y es lo que he propuesto en algunos de mis escritos anteriores, es la de quitarnos la «camisa de fuerza» que representan los niveles actuales de Regalías e Impuestos, entendiendo que son distintas para el Petróleo y el Gas. ¿Qué he propuesto, desde hace mucho tiempo?: En PRIMER LUGAR, todos conocemos que en Venezuela se explotan seis tipos de hidrocarburos: Gas, Condensados, Livianos, Medianos, Pesados y Extrapesados, los cuales con métodos y dificultades distintas de producción, diferentes profundidades de los yacimientos, diferentes maneras de tratarlos, diferentes composición, con costos de producción distintos, con precios distintos, con mercados distintos y con economías distintas y, en SEGUNDO LUGAR, propuse que la Regalía e Impuesto deben, también, ser distintos dependiendo de cada Hidrocarburo; pero haciendo la evaluación económica de cada «Campo de Petróleo o Gas» y en función del Interés Nacional y/o de la Tasa Interna de Retorno aplicar la Regalía y el Impuesto que corresponda. El tener Regalía e Impuestos de manera fija ha ocasionado que muchos campos, cuando se hace la evaluación económica, con las tasas de Regalía e Impuestos existentes, resultan ser antieconómicos. Por esto último, con la Apertura Petrolera, de triste recordación, se entregaron al sector privado campos que, según la evaluación económica, del momento, fueron llamados «MARGINALES». El caso mas llamativo fue el del campo Boscán, que de marginal no tenía nada, fue entregado por Maraven, en la época Giusti, a la empresa Chevron, aún cuando el Campo Boscán producía alrededor de los 80 mil barriles por día. Me pregunto, ¿Era marginal este campo o fue clasificado como otra cosa para entregarlo?; y así mismo pasó con otros campos.

7. Si FERNANDO TRAVIESO entendiera o aceptara que explotamos diferentes hidrocarburos, como lo expliqué en el punto anterior, soy de la creencia que cada uno de ellos tiene que tener un marco regulatorio distinto. No soy partidario de que se meta en «un saco de gatos» todos los hidrocarburos aplicando una sola regalía y un solo impuesto. Repito, estos últimos, deberían ser aplicados con base en evaluaciones económicas puntuales que hagan, económicamente, viables su explotación. Hay países que explotan pozos petroleros que producen entre 5 y 20 barriles por día. Esto tiene su explicación por lo que he referido. En contraposición en Venezuela, actualmente, pozos que producen 100, 200 barriles por día son considerados antieconómicos, por la «camisa de fuerza» que significan la Regalía e Impuestos que se le aplican.

8. FERNANDO TRAVIESO no debería inventar un concepto de Integración Vertical distinto al que hemos conocido desde que se acuñó el término. Entendido éste como la participación de una empresa en toda «La Cadena de Suministro» o como, también, se llama, «Cadena de Valor». Estas cadenas se entienden con la participación en Exploración, Producción, Almacenamiento, Transporte, Refinación-Mejoramiento y Comercialización. Con lo que escribe FERNANDO TRAVIESO, al menos para mi, no se entiende y un académico como Él no debió cometer ese desliz.

9. O FERNANDO TRAVIESO se hace «el policía de Valera» o no ha entendido los entretelones del Negocio Petrolero. Recomienda que la comercialización se le de a las Empresas Mixtas, para mí, éstas le venderían el petróleo tomando en cuenta de sus propios intereses que en la mayoría de los casos no coinciden con los de Venezuela. Las trasnacionales petroleras, siempre han hecho, alrededor del mundo, el ocultamiento de la cantidad de petróleo que producen, a quién se lo venden y a qué precios. Así que dejar toda la cadena de valor en sus manos es contraproducente.

10. FERNANDO TRAVIESO como que no sabe que hay mas de 30 empresas mixtas. Solo imaginemos que cada una de ellas con sus intereses diferentes como clientes finales, cantidades, precios, etc complicaría al Estado su Control; algo como esto debe ser impensable. Además, de mantener el Estado la comercialización del petróleo, también, debe reforzar la fiscalización de lo que produce, diariamente, cada Empresa Mixta, por ahí, también, se va un chorro de dólares por el reporte de «Sobreproducción»; más de uno, por un puñado de dólares, podría certificar una cantidad mayor de hidrocarburos. Hemos visto carga en exceso de petróleo y productos refinados en barcos, con compartimientos «secretos», hacia el exterior además de corrupción de otros tipos en los funcionarios del Estado. Esto no ha sido raro en el pasado ni lo será en el futuro. Si no pregúntenle a Rafael Ramírez y su Banda. FERNANDO TRAVIESO como que no ha oído el reclamo que hacen las empresas mixtas de que para poder iniciar conversaciones con el Estado, primero deben pagarles lo que le deben. No nos caigamos a mentiras, Ellos tienen una contabilidad de producción de petróleo difícil de auditarla; tienen la firma del fiscal del MPPP y eso es lo «oficial y, por supuesto, lo legal». A menos que el Estado, como lo he recomendado en algunos de mis escritos, hacer una auditoría de cada empresa mixta y veremos que «la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida», como dice la canción de Rubén Blades». Recuerden a Rafael Ramírez, tuvo años diciendo que él era un «Niño Jesús» y miren todas las evidencias del Superrobo que le hizo a la Nación.

11. Me llama la atención uno de los Subtítulos del escrito de FERNANDO TRAVIESO, me refiero a «PODEROSAS EMPRESA MIXTAS». ¿Saben lo que esto significa? Más poder de lo que está contemplado en los contratos. Además, FERNANDO TRAVIESO habla de una integración. Me atrevo a imaginarme la conformación de un «Cartel» de empresas mixtas para tener más poder cuando se trate de imponer sus preferencias. Le sugiero a FERNANDO TRAVIESO que lea alguno de los contratos de las Empresas Mixtas y que me diga, después, quienes son los que mandan, aún cuando el Estado tiene el 60 % de las acciones. Con mucho gusto discutiría el Poder que, realmente, tiene el Socio B en la empresa mixta. Tampoco se ha paseado FERNANDO TRAVIESO por la acción reguladora y fiscalizadora del MPPP, otra vez, encontraríamos sorpresas. En otro de mis escritos recomendé la creación de un Ministerio de Energía que abarque todas las fuentes de energías existentes y las que tienen potencial. Con las estructuras de las instituciones existentes y que tienen que ver con los hidrocarburos que tenemos, «no vamos pa’l baile». Si estamos en Revolución, como lo creo, también, creo que Nuevas Instituciones Hidrocarburíferas son necesarias. De paso, no creo en esa paja de «mercado socialista». Explícamelo.

12. FERNANDO TRAVIESO debería explicarnos como una competencia, al más estricto capitalismo salvaje, como él lo plantea, va a traer beneficios al «Ingreso Nacional». Actualmente, la mayoría de las empresas mixtas tienen mayoría accionaria del Estado y debería ser éste, es lo que creo, el que tiene la mayor responsabilidad en la mejoría de todos sus trabajadores. Como lo dije antes FERNANDO TRAVIESO debe pasearse por un Acta Constitutiva de cualquier empresa mixta y ahí no hay «socialismo» por ningún lado. Las empresas mixtas, según esas actas, son empresas mercantiles que lo que las motiva es el lucro, el beneficio al accionista; no al «Pueblo».

13. ¿Qué tiene que ver la soberanía con la modernización del sector petrolero? Por una duda que tengo, como decía el Roberto. Se puede ser una empresa vieja, nueva o muy moderna , pero,en ningún caso, la Soberanía Nacional debe estar en juego.

14. En cuanto al Gas Asociado, así como el gas libre que se explote en cualquier empresa mixta o del Estado, sin dejar por fuera las Licencias de Gas, deben regirse por una Nueva Ley de Hidrocarburos Gaseosos que ya he recomendado en otros de mis escritos, De paso, si hay algún interés en saber lo que he escrito, al respecto, pueden consultar en algunos de los más de 200 artículos que he publicado en «Aporrea.org».

15. FERNANDO TRAVIESO puede mantener lo que él llama «Barril Fiscal de Exportación», eliminado desde hace mucho tiempo. Reitero, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero debe ser el Estado el que venda el petróleo que recibe tanto de PDVSA Petróleo como de las empresas mixtas. Lo que si debería ser cierto que el precio al que se venda cada tipo de petróleo venezolano debe estar en el rango al que se vendan petróleos similares, en un mercado determinado. De todos modos es el Ministerio de Energía el que debe hacer los cálculos de precios, diariamente, según a como se coticen en bolsas de valores del mundo. Más detalles deberán hacerse en la metodología de cálculo de precios para el cálculo de Regalías e Impuestos.

16. Al final de su escrito, FERNANDO TRAVIESO, vuelve a enfatizar que se le debería dar toda la libertad a las empresas mixtas para comercializar su producción, así como la creación de flotas propias de buques tanqueros, o sea, dejarlos a «la libre». Parece que FERNANDO TRAVIESO viene de otro planeta, porque no se ha enterado que cada vez que el Sector Privado tiene la propiedad o influencia en algún eslabón de las cadenas de suministros, la ha utilizado con fines conspirativos. Sean estos eslabones como las lanchas en el Lago de Maracaibo o Camiones Cisternas para el transporte de combustibles, etc, etc,. Insiste FERNANDO TRAVIESO en el ¿mercado socialista?.

17. No me dejo de asombrar que un tipo como FERNANDO TRAVIESO, académico de renombre y considerado un «experto petrolero» no sepa que en las actas constitutivas de una empresa están incorporadas cláusulas de producción máxima, cantidad de petróleo a producir en el tiempo que dure la empresa mixta, etc, etc. No puede, ninguna empresa, producir más allá de lo estipulado en los contratos.

18. A propósito de los Contratos de las Empresa Mixtas he recomendado, y aún lo mantengo, que todos, si, todos ,»gozan» de una Ilegalidad absoluta. Por eso, he recomendado en algunos de mis artículos anteriores, también, una Nacionalización Absoluta de todas las empresa mixtas y hacer un «reseteo» del Negocio Petrolero, en Venezuela, bajo nuevas reglas de juego.

19. Si alguien tiene observaciones, a lo aquí planteado, le agradezco que me las haga llegar para así tener una visión distinta a las que Yo expreso y mantengo.

20. Finalmente, quien sea, tiene derecho a escribir lo que le venga en gana, pero en la materia de hidrocarburos, sobre todo, si se le considera un EXPERTO PETROLERO, tiene que expresar contenidos que pudieran ser considerados por el Ejecutivo Nacional y/o las Altas Autoridades Petroleras para su posible aplicación; y no escribir para verse en el espejo y exclamar ¡Yo si escribo bonito! ¿Verdad, espejito?.

ANEXO:

SUPERESTRUCTURA PETROLERA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

T/ Fernando Travieso

F/ Cortesía

Caracas 14 de septiembre de 2022

Publicado en El Correo del Orinoco

El presidente Nicolás Maduro pretende impulsar una nueva variante de las 3R, desde el punto de vista conceptual diferente a la del comandante, la cual aún no es muy conocida por el sector de izquierda. Son las cuatro formas o líneas en las que Maduro ha pensado debe arrancar el proceso revolucionario, son las 3R.NETS; esto es: Resistencia, Renacimiento, Revolución en la Nueva Etapa de Transición al Socialismo; es decir, Resistencia frente a la embestida, el bloqueo y las agresiones imperialistas, firmeza (no aguante) moral y político para resistir al bloqueo. Según su nueva variante Renacimiento del espíritu original de la Patria, de los valores, del proyecto Nacional Simón Bolívar, del Plan de la Patria y la Venezuela Potencia. Revolución, hacerlo todo de nuevo, hacerlo mejor y bien, cambiarlo todo hacia la Nueva Época de Transición al Socialismo, rumbo al 2030

La modernización del sector petrolero (3R.Nets) tiene como meta maximizar la «productividad» (aumento radical de barriles diarios producidos), preservando la vida útil de los yacimientos del hidrocarburo líquido mediante la estricta aplicación del «Reglamento sobre la Conservación de los Recursos de Hidrocarburos» (Gaceta Oficial N.º 28.851, Decreto 1.316 del 13 de febrero de 1969), minimizando su impacto ambiental.

Se requiere que las «fuerzas productivas»: bienes de capital (maquinaria e insumos de trabajo), métodos organizacionales laborales y nivel técnico operativo de la clase trabajadora, se puedan desplegar a

plenitud, las que a su vez en conjunto con las relaciones de producción o propiedad conforman la «Estructura» económica», siendo la «Superestructura» legal el conjunto de leyes que la regulan.

Cuando la capacidad de maximizar producción con base en las «fuerzas productivas» presentes y reservas del recurso choca con la «Superestructura» legal impidiendo el pleno desarrollo de su potencial se debe ajustar esta última para que las «fuerzas productivas» puedan implementar su capacidad real, impactando en el Ingreso Nacional (Regalía, Impuestos y Dividendos) y en la calidad de vida de la clase obrera petrolera, gasífera y petroquímica, requisito de cualquier modernización exitosa, incluyendo personal activo y jubilado.

REFORMA PUNTUAL

Manteniendo como prioridad la integridad el Estado-Nación venezolano con la vigencia plena del Decreto Ley 5.200 (la nacionalización petrolera de 2007), nivel actual de Regalía e Impuestos y exclusividad del Poder Judicial nacional para resolución de litigios, como ha hecho basado en el legado del comandante Hugo Chávez el presidente Nicolás Maduro Moros, en medio de acechanzas genocidas del imperialismo y traiciones a la Patria públicas y notorias de quienes estuvieron en el sector petróleo, aprovechando la desaparición física de nuestro Comandante Inmortal, se debe reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos(LOH) puntualmente, la que se compone de 68 artículos.

Se busca la «Integración Vertical» en las Empresas Mixtas del sector primario de petróleo (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenaje inicial) como indica el artículo 9 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que reserva las actividades referidas en función al artículo 302 de la Constitución Nacional, al Estado, incorporando mediante la modificación parcial de la LOH (artículo 57) la comercialización del petróleo y gas asociado a cada Empresa Mixta del área primaria de petróleo con capacidad técnica y f inanciera comprobada.

Esto permite flujo de caja inmediato, que hace aún más atractiva la inversión en petróleo y la posibilidad de abastecer mercados que el socio B vea como preferenciales, o comprar a la Empresa Mixta (60% propiedad del Estado-Nación) la producción, para lo que se requiere agregar la figura del «valor fiscal del barril de exportación» en el capítulo seis (6) de la LOH titulado: Del Régimen de Regalía e Impuestos, para preservar el Ingreso Nacional y evitar subfacturación, determinando según las condiciones del mercado de manera clara y trasparente el MPPP, el valor o precio de referencia mínimo del barril de petróleo extraído por la Empresa Mixta para el cobro mensual de la Regalía e Impuestos, lo que por razones de lógica, aplicaría igualmente a Pdvsa.

La «Integración Vertical» es con lafinalidad de incentivar la inversión en bienes de capital con tecnología de vanguardia mundial con visión multipolar, cada Empresa Mixta tiene su o sus socio B, que debe actuar en función a las leyes de oferta y demanda con autonomía, como unidades de negocio, para maximizar sus fuerzas productivas, con una vigorosa y fuerte acción del Estado regulando y fiscalizando al mercado, y del M inisterio del Poder Popular de Petróleo sobre cada actor en el sector como estipula el artículo 8 de la LOH, impulsando la integración métodos de organización que aumenten las efectividad de las relaciones sociales de trabajo y calidad de vida de la clase obrera (todo asalariado) activo o jubilado.

PODEROSAS EMPRESAS MIXTAS

Las Empresas Mixtas al desarrollar a plenitud su potencial se transforman en poderosas Empresas Petroleras que pueden a su vez integrarse entre sí para reducir costos o sumar reservas certificadas, y

colocar si lo considera procedente y en función a la autonomía de las Compañías (su Junta Directiva con 60% mínimo en control accionario del Estado-Nación) acciones en Bolsa de Valores en lo que definiremos como «mercado socialista», dado que a diferencia de la nefasta tesis neoliberal, la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado se amplia a mayor nivel, tanto en ámbito de acción como técnico, y se potencia el papel regulador, fiscalizador, planificador del MPPP, impulsando la calidad de vida y nivel técnico de sus trabajadores, separando radicalmente el accionar del regulador y fiscalizador del de las operadoras (Pdvsa y Empresas Mixtas del área primaria de petróleo).

Las Empresas Mixtas competirán entre sí por personal, tecnología y cualquier bien material o intangible que la beneficie, lo que se traslada al pueblo en Ingreso Nacional y dividendos que aporta anualmente la Compañía, pudiendo reinvertir o repartirlos entre los accionistas, donde al Estado-Nación (el pueblo de Venezuela) le corresponde como mínimo el 60%.

Mantener la competitividad de Pdvsa y calidad de vida de su clase obrera ante las Empresas Mixtas es una prioridad del Estado en la modernización del área así como el desarrollo científico técnico nacional en el sector, compitiendo en calidad y precio con la aportada por los socios B.

Siendo la Soberanía el elemento pivote de la modernización del sector petróleo (que incluye al gas asociado, es decir el que se produce en la extracción del petróleo), el artículo 22 de la Ley Orgánica de

Hidrocarburos (LOH) de 2001 con modificación parcial en 2006 debe modificarse y ajustarse a lo establecido en la nacionalización petrolera de 2007 mediante el Decreto Ley 5.200, y establecer que el mínimo accionario en una Empresa Mixta para participar en el sector primario de petróleo es de sesenta por ciento (60%) en manos del Estado-Nación venezolano.

Para garantizar el Ingreso Nacional se debe incorporar un artículo que estipule el mínimo valor o precio del barril de exportación por parte de las Empresas Petroleras (lo que abarcaría a Pdvsa y las Empresas Mixtas) para el pago de Regalía e Impuestos, en el capitulo 6 de la LOH.

Igualmente se modificaría el artículo 57 para permitir que las Empresas Mixtas del sector primario de petróleo comercialicen directamente su producción petrolera, creando una gerencia para ese fin, siendo la construcción de una flota de tanqueros por Empresas Mixta, la utilización de la perteneciente a Pdvsa o al socio B, o terceros del área un importante asunto a resolver por cada Junta Directiva de cada Compañía Mixta como unidades de negocios autónomas en función a un mercado socialista con una muy amplia y sólida capacidad deregulación y fiscalización por el EstadoNación, y una oportunidad de negocio para el astillero venezolano.

Si el socio B presenta un plan y un candidato para la gerencia de producción que conlleve mejoras en las «fuerzas productivas» y entienda la importancia decisiva y radical que el Estado venezolano da a la clase obrera petrolera, que de manera objetiva eleve la producción de forma exponencial y mejore costos, ese es el plan y el gerente necesario, donde de manera obligatoria como establece el «Reglamento de Conservación de Hidrocarburos» debe aplicar una vez al mes durante 24 horas seguidas en cada uno de los pozos de petróleo la «prueba de producción de pozo» en el campo, sobre el terreno, en presencia de un fiscal del MPPP para evitar dañar pozos y yacimientos y maximizar su vida útil, ajustando velocidad de extracción del recurso para evitar formaciones de contactos gas petroleo y agua petroleo y de ser necesario el uso o renovación de bombas y equipos ajustados a la realidad, maximizando producción y minimizando costos, y demás pruebas como establecen los artículos 11, 12 y 13 del referido Reglamento

elaborado por la OPEP y asumido por los países miembros, entre ellos Venezuela en 1969, a la altura e incorporado en él lo mejor de los aportes de las transnacionales en el área técnica mencionada.

Cualquier cambio en los contratos de las Empresas Mixtas que estirpe el flagelo de la corrupción y mejore la productividad debe ser analizado detalle por detalle y ser aprobado por la Asamblea Nacional (AN) siempre preservando Soberanía e Ingreso Nacional, por tratarse de una materia que determina la geopolítica mundial y mueve la economía del planeta, siendo Venezuela la mayor reserva del mundo gracias a los próceres que nos legaron la Independencia.

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

LINK ORIGINAL: Aporrea

