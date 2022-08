Para Sérgio Conceição, nunca é fácil jogar com o Marítimo

Entornointeligente.com /

Depois de uma entrada » soft » nos jogos oficiais, com a conquista da Supertaça perante um Tondela de segunda, o FC Porto inicia neste sábado a defesa do título, no Dragão, frente ao Marítimo (20h30, SPTV1).

Historicamente, os insulares são um adversário que coloca muitos problemas aos portistas, algo que continua a ser verdade na era Sérgio Conceição. É verdade que o registo é francamente favorável ao FC Porto em confrontos com os maritimistas para o campeonato (sete vitórias, dois empates e uma derrota), mas o Marítimo é daquelas equipas que conseguem bloquear o «dragão» e obrigam-no a trabalhos redobrados.

Das sete vitórias nas últimas cinco épocas, o FC Porto de Conceição teve quatro pela margem mínima, duas por dois golos de diferença e uma por três. Dos triunfos tangenciais, dois deles foram obtidos com golos no final – em 17-18, Marega deu o triunfo por 0-1 nos Barreiros aos 89'; em 20-21, também nos Barreiros, Uribe converteu o penálti do 1-2 aos 92’. E nos jogos da última época, o «dragão» não teve vida fácil com os insulares, empate (1-1) no Funchal à 3.ª jornada, vitória no Dragão (2-1) à 20.ª.

Apenas uma vez FC Porto e Marítimo se defrontaram na jornada de abertura da I Liga, mas esse é um bom presságio para os portistas – vitória por 2-0 em 14-15.

Ausências a abrir O FC Porto enfrenta a sua estreia no campeonato com várias ausências. André Franco, contratado ao Estoril-Praia, ainda não será opção para o técnico portista. Também de fora fica o central David Carmo, ainda a cumprir castigo que vem da época passada, e Otávio, também a cumprir castigo referente a um jogo de 21-22. Evanilson e Grujic estão em dúvida por motivos físicos, como revelou Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Chamado a apontar um favorito à conquista do título, o técnico tricampeão falou de três e mais um, considerando que as conquistas da época passada pertencem ao passado.

«Há favoritos neste campeonato: são as três equipas históricas e o Sporting de Braga. Não acho que tenhamos vantagem. Os títulos fazem parte do passado e é importante olharmos para a maratona que vamos ter. Estes clubes que mencionei partem em pé de igualdade e tudo vai depender do que fizermos nestas jornadas», defendeu Conceição.

O Marítimo, por seu lado, arranca para a nova época com a expectativa de que esta seja menos turbulenta – acabou em 10.º em 21-22, mas só ganhou alguma estabilidade após trocar de treinador, Julio Velásquez por Vasco Seabra, que inicia a época com os insulares.

Se é bom ou mau ir a casa do campeão logo a abrir, o técnico diz que é indiferente: «Nunca há alturas ideais para jogar com o FC Porto, ou por outro lado podemos ver que há sempre um momento ideal que é o que acontece. Temos uma base do passado, estamos num momento em que os nossos jogadores estão a ambientar-se. Confiamos em todos e mantemos este discurso de serenidade, que é genuíno», disse Vasco Seabra.

