15/08/2022 19h05 Atualizado 15/08/2022

Para que servem as pesquisas eleitorais?

As pesquisas de intenção de voto são um retrato importante da opinião dos eleitores ao longo das campanhas: elas orientam as estratégias dos candidatos, influenciam o chamado «voto útil», além da formação de alianças e coligações. Também definem, por exemplo, quem vai receber convite para participar de debates ou entrevistas.

Para explicar como as pesquisas funcionam, o g1 ouviu Mauro Paulino, que tem 35 anos de experiência com pesquisas, sendo 25 deles como diretor-geral do Datafolha (veja o vídeo acima) . Paulino é atual comentarista político da GloboNews .

«As pesquisas eleitorais são muito úteis para conhecer a opinião dos brasileiros a respeito de diversos assuntos e, no caso das pesquisas eleitorais, para acompanhar não só a posição de cada candidato no momento em que a pesquisa é feita, mas também o pensamento sobre outros assuntos que permeiam o processo eleitoral», conta Mauro Paulino.

Diagnóstico do momento

Segundo ele, as pesquisas sempre são a fotografia, ou o diagnóstico do momento em que as entrevistas foram feitas e, portanto, se refere ao passado, mesmo que seja o passado recente.

«Mesmo aquelas pesquisas que são feitas no dia anterior à eleição ou nos dias anteriores, elas não pretendem acertar o resultado. Pretendem mostrar como estava a posição dos eleitores no momento em que ela foi feita entre a véspera da eleição e o dia da eleição», afirma Mauro.

O especialista lembra que há eleitores que mudam de opinião ou se decidem praticamente quando estão chegando às urnas. «Na eleição de 2018 para presidente, 20% dos eleitores decidiram o voto no sábado ou no próprio domingo da eleição.»

