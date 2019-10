Para Oreja

Entornointeligente.com /

Trece días pasaron para que, por fin, El Príncipe de la Canción , José José pudiera descansar junto a su mamá. Al parecer aquí termina una historia y está por comenzar otra, pues aún no se sabe hasta dónde llegarán José Joel y Marisol por la herencia de su padre, o hasta averiguar quién se estuvo quedando con las regalías del cantante y si realmente Sarita lo cuidó como dijo.

Sin embargo, José Joel y Marisol aclararon que no querían el dinero de su padre. Pero lo que no se me hace justo es la manera en que Sarita se lo llevó de México y lo mantuvo alejado de cualquier contacto con sus hijos mayores y hasta de sus amigos. Pero bien dicen que todo se paga.

Por otro lado, quien nos tuvo con el Jesús en la boca fue Paquita la del Barrio, quien fue internada en terapia intensiva; sin embargo, va rápida su recuperación y mandó un video para los medios de comunicación donde asegura que no quiso hacer escándalo, pero que sí se llevó un gran susto. A recuperarse Paquita, que ya salió de terapia intensiva.

La que si sigue grave es Wanda Seux, la vedette que cautivó a muchos con su belleza y quien nos hizo reír por sus ocurrencias, sufrió otro derrame cerebral que la tiene inconsciente. En esta semana se le realizó otra operación, una traqueotomía.

Y saliendo de temas de salud. Aunque se dice que los niveles de audiencia de Cuna de Lobos han aumentado, dejenme contarles que a mí no me ha gustado casi nada. Quizá porque aún tengo presente la primera versión, que por cierto no hace mucho se repitió en el canal de telenovelas de Izzi.

Mejor seguiré viéndola a ver si me atrapa, pues entiendo la modernidad que han querido darle, pero eso de que el hijo de Catalina Creel sea bisexual ya no es tema, pues lo vimos en La Casa de las Flores . En fin, lo mejor de todo es que tenemos el control y le podemos cambiar a la tele.

