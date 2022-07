«Para nosotros la música y la familia es todo» : Hernán Hernández, de Suenatron

Entornointeligente.com /

Santa Borrachera y la Gota Gorda: frases de su mamá Ana

Foto1/ Suenatron

Los Ángeles, 5 julio (Notistarz).- «Santa Borrachera», el título del más reciente disco de la banda californiana Suenatron, surgió de una frase de la mamá de los hermanos Hernán y Giovanni Hernández, durante una reunión familiar cuando dijo: «De vez en cuando es bueno tener una santa borrachera».

«Estábamos reunidos con la familia, tomándonos unos vinos. Mi madre no toma mucho y ella me dice que le pase una cerveza. Todos nos quedamos cómo qué onda mami, si tú no tomas. y nos respondió; déjenme, ustedes no se metan», recordó Hernán en entrevista vía Zoom con la agencia Notistarz.

La señora Ana Hernández tomó la copa de vino y se dirigió a sus hijos y exclamó: «De vez en cuando es bueno tener una santa borrachera». La frase hace parte de esas anécdotas familiares que de vez en cuando se recuerdan.

La expresión «santa borrachera» le encantó a Hernán, quien la anotó en su libreta de apuntes y cuatro años después la retomó para titular la canción que compuso con base en una experiencia con una exnovia.

«Quien no se ha dado su santa borrachera de ese amor roto que te dejó y habla de mucha alegría y de siempre caminar con la cabeza en alto», sostuvo Hernán entre risas.

Cuando le presentó el tema a su productor y amigo, Ulises Lozano, le encantó la expresión santa borrachera y comentó: «está superbuena porque hay muchas personas que han hecho eso y pueden identificarse con esa frase».

La historia también se la presentaron a la compositora Ángela Davalos, quien les ayudó a «pulir el mensaje. Es una historia que yo viví antes de conocer a mi esposa y tener a mis hijos. Fue una experiencia con mi ex y la única manera de olvidarme de ella, fue con una santa borrachera».

«Con el tiempo fuimos agarrando la historia, la fuimos amarrando, fue agarrando vuelo y bueno, es lo que pueden escuchar hoy en día en nuestras redes» explicó Hernán el proceso del tema, que a su vez el título del disco que sale bajo el sello Azteca Records.

«Santa Borrachera» incluye los sencillos, «Caminando dos mundos» «Es Así» y «La Gota Gorda», así como la canción de despecho que da título al disco, cuyo video musical se estrenó el pasado 13 de mayo.

La mayoría de los temas de la banda- integrada por Hernán Hernández, Giovanni Hernández (hijos de Hernán Hernández de la banda Los Tigres del Norte), Eduardo Montelongo y Matt Gonzales- surgen de vivencias personales y familiares.

Para la banda «la música es todo y sobre todo tenemos que seguir amándonos, queriéndonos»

«La Gota Gorda -dijo- es otra de las frases que nos decía mi madre «estamos sudando la gota gorda –.» Duramos 3 años para grabar este disco. Siempre tenemos esa mentalidad, que la gente conecte con los títulos primero».

Los hermanos Hernández nacieron en Estados Unidos y «los otros dos hermanos nacieron en Chihuahua y México. La banda siempre está entre los dos mundos que vivimos, pero siempre decimos que estamos entre los dos mundos».

Pero- subrayó- siempre decimos, que no somos ni de aquí, ni de allá, somos parte del mundo, de eso se trata la canción y por eso es el título de la canción: «Caminando Dos Mundos».

Insistió que la banda siempre trata de «darles luz a esas experiencias familiares. Una de las cosas únicas y es que en nuestros hogares latinos siempre hay dichos familiares, anécdotas, historias que nos cuentan».

Estas historias ayudan a conectar «con nuestra familia. Pero sobre todo es que estos mensajes transmiten y conectan con otras personas que también les encanta nuestra música. Es algo que siempre tratamos de hacer, porque al final la unión de la familia es algo importante para nosotros y lo queremos transmitir a través de la música».

«Para nosotros, ahondó, la música es todo. Nuestro padre, Hernán Hernández, es músico de Los Tigres del Norte. Obviamente, para nosotros la música ha sido el centro, es todo. Muchos piensan que como estamos en este género, tenemos que hacer lo mismo».

Para la banda «la música es todo y sobre todo tenemos que seguir amándonos, queriéndonos. Esa comunicación que tenemos con el público es igual con la familia», concluyó el cantautor de Suenatron con su contagioso estilo «popteño».

En los seis años que llevan juntos, Suenatron ya se ha creado un nombre en la industria, su primer sencillo, «Sencillamente», se posicionó en el Billboard Hot 100 y su segundo sencillo, «Caramelo», dominó en las radiodifusoras en Estados Unidos.

