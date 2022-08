Para não acabar de vez com a cultura

Entornointeligente.com /

Bateu uma saudade especial quando li George Osbone, ex-ministro das Finanças britânico, lembrar numa edição recente da Spectator o dia seguinte à sua saída do governo, despedido por Theresa May mal esta substituiu David Cameron em Downing Street. Osborne recorda um pequeno-almoço com Cameron no seu poiso habitual, o Café Lisboa, de Golborne Road, em Notting Hill, que na altura os jornais acharam uma ocasião merecedora de relato. Abundam na Internet as fotografias de ambos , com as respectivas famílias, amontoados em cadeiras da «Super Bock», em redor de uma pequena mesa de esplanada à sombra de um toldo da «Sical». Um caso evidente de apropriação cultural.

