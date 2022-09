Entornointeligente.com /

Para Mieres y Argimón el caso Astesiano es «lamentable» pero indica «fortaleza institucional» Publicado el 28 de septiembre de 2022 Gobierno nacional 2 minutos de lectura Los jerarcas del gobierno destacaron la «transparencia» en el accionar de la investigación. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Mientras que la oposición califica la imputación del jefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou como un «desprestigio» para el país , para el gobierno es síntoma de la «fortaleza institucional» de Uruguay. Este miércoles, el ministro de Trabajo y la vicepresidenta comentaron sobre la situación de Alejandro Astesiano , que está en prisión preventiva, acusado de cometer asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil. Con sus cómplices se reunía, incluso, en su oficina en Torre Ejecutiva.

Por un lado, el ministro Pablo Mieres, dijo en rueda de prensa que la situación que involucra al personal de confianza del presidente, indica que «el Poder Judicial y el Ministerio del Interior actúan con total normalidad, como se trata a cualquier ciudadano, me parece que eso es lo más importante».

Mieres opinó que «acá hay un entorno presidencial, una persona que era de confianza del presidente y no hay tutía, marche para adentro. Eso me parece que habla muy bien de la fortaleza institucional del país y también habla muy bien del presidente: una salida inmediata a no esquivar el bulto, no llamarse a silencio, a explicar con claridad lo ocurrido y a tomar la decisión que corresponde», que fue una vez formalizado Astesiano, desvincularlo de su cargo en Presidencia .

Asimismo, el ministro puntualizó que a su entender, esta situación «no va a tener ningún impacto en la coalición», aunque aseguró que «puede haber impacto en la opinión pública, estas cosas siempre generan ruido».

Por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimón, también dijo en rueda de prensa que «fue un hecho lamentable, esa es la forma, por lo menos en lo personal, de catalogarlo». De todas maneras, indicó que «observando lo que sucedió en las últimas horas, a mí me gusta reivindicar lo que significa la transparencia en el accionar de una investigación donde participan otros poderes. Todo se da con la naturalidad y la independencia por sobre todas las cosas».

Aseguró que no le corresponde a ella hacer evaluaciones sobre cómo pudo pasar que Astesiano realizara las actividades delictivas en la Torre Ejecutiva , donde trabaja directamente el presidente y otros organismos del Estado. «Solo vuelvo a decir, rescatar en un país auténticamente democráctico, con independencia de poderes, que una investigación de estas características se pudo llevar adelante con total naturalidad y normalidad».

La salida de Astesiano no deja al presidente vulnerable en materia de seguridad, según opinó la vicepresidenta. Para ella, «fue un episodio puntual; si bien él era el jefe de la custodia, hay otros custodios, que forman parte de la seguridad presidencial y que no necesariamente están vinculados con este episodio».

Consultada por cómo ve al presidente en estos momentos, Argimón indicó que «siempre es lamentable que alguien a quien uno le deposita confianza, estos golpes personales. Pero bueno, son episodios y la vida sigue. Lo vi muy sorprendido, y sobreponiéndose a un trago amargo, pero bueno, el presidente tiene muy claro el rol como presidente e inmediatamente siguió con su trabajo».

Para Argimón la contratación de Astesiano corrió por un carril privado, y comentó que «independientemente que había antecedentes que tenían que ver con anotaciones, en realidad el no tener antecedentes sirvió para depositar la confianza en esta persona, pero bueno, pasado el mal momento hay que seguir trabajando». La vicepresidenta se refería así al hecho de que el excustodio tenía más de 20 anotaciones por vinculaciones a diferentes delitos, y según se dio a conocer ayer también tenía un antecedente penal .

Con respecto al papel que jugó la información que llegó de México sobre nuevos casos de falsificaciones de documentos, que habilitó a que se abriera la investigación, Argimón dijo que es algo «a lo que nos tenemos que ir acostumbrando». «Estos episodios nos sirven de reflexión, hoy por hoy en todos estos temas el mundo globalizado tiene que trabajar sincronizado. En ese sentido fue lo que pasó, hubo un accionar entre los países, los sistemas, que sin lugar a dudas llevó adelante esta investigación y llegó al objetivo buscado. Yo me quedo con eso».

