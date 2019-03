Entornointeligente.com / Un lugar para los amantes del chocolate, a pesar de que en Miami no es usual que vendan cosas como chocolates porque muchas veces no hace frío, con esta chocolatería querrás imaginarte que está nevando. Si, se trata de Ghirardelli, originaria de California y hace el mejor chocolate de Miami. Lleva más de un siglo en Estados Unidos, se encuentra en el lugar donde no debes dejar de pasear por el ambiente de compras y restaurantes. También ofrece mousses, bombones, dulces, tortas y más. En Ghirardelli, nuestro chocolate es tan rico como nuestra herencia. Comenzamos en San Francisco hace más de 160 años, lo que nos convierte chocolatero de funcionamiento continuo más antiguo de América. Toda nuestra experiencia, la pasión y el compromiso resultado en una deliciosa legado que puede probar con cada bocado de nuestros productos premium de chocolate.LINK ORIGINAL: Negocia en Miami

