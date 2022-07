Para la ONU, tener un medio ambiente sano es un derecho humano universal

Entornointeligente.com /

La resolución reiteró que «todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos incluido este nuevo derecho» , reportó la ONU desde su página web.

Informate más Medio ambiente: cómo es el plan para minimizar el impacto de los puertos https://twitter.com/ONUArgentina/status/1552678791906050048 La Asamblea General de la ONU acaba de declarar por 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra, que el derecho a un medio ambiente sano y limpio es un derecho humano universal.

Más información en https://t.co/xT4gBZNjs1 … pic.twitter.com/0BIUxRIrW1

— ONU Argentina (@ONUArgentina) July 28, 2022 La resolución fue aprobada por 161 votos a favor , 8 abstenciones ( China, Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía ) y ningún voto en contra.

Al respecto, el presidente del Consejo de Derechos Humanos , el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas , destacó en diálogo telefónico con Télam que la aprobación de la Asamblea General «es muy importante». Y subrayó que uno de los más importantes roles del Consejo es «el desarrollo progresivo de nuevos estándares y normas de derechos humanos «.

medio ambiente.jpg Planeta Tierra.

EcologíaVerde «El Consejo, luego de 20 años de discusiones sobre los temas de medio ambiente que sólo se veían desde el punto de vista ambiental, social, económico o científico, aprobó una resolución que declaró por primera vez que el medio ambiente, sano, limpio y sostenible es un derecho humano , y nombró un relator especial» en esta materia.

El funcionario aclaró que «el Consejo es el órgano principal, pero sólo tiene 47 estados miembros. Lo importante es que pasó a la Asamblea General » de la ONU y que «ahora fue ratificada aquella decisión histórica » del año pasado «por una abrumadora mayoría – 162 votos de los 193 países – y, por lo tanto, es toda la organización de Naciones Unidas la que acepta esta nueva dimensión y perspectiva sobre los temas ambientales a partir de los derechos humanos».

«Argentina participó activamente el año pasado en la negociación en el Consejo y también aquí en la Asamblea General» , subrayó.

https://twitter.com/ONU_es/status/1552806114646888448 En una resolución histórica, la #UNGA declaró el acceso a un medio ambiente sano, un derecho humano universal.

Estos son 3 beneficios para combatir la triple crisis ambiental: del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. https://t.co/x4d001JmQr pic.twitter.com/rfZ38iyVLi

— Naciones Unidas (@ONU_es) July 29, 2022 El texto, presentado originalmente en junio por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza , y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales .

También reconoce que «el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenible de los recursos naturales , la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos , y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho». Y agregaron que «los daños ambientales tienen implicaciones negativas para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos» .

La resolución, basada en un texto similar que fue adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.

medio ambiente.jpg www.alcalanorte.com Tras conocerse la noticia, el secretario general de la ONU, António Guterres , se congratuló de la adopción de la «resolución histórica» y dijo que este hito demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático , la pérdida de biodiversidad y la contaminación .

» La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas , especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas», dijo a través de un comunicado.

Y agregó que la resolución también ayudará a los Estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medio ambiente y derechos humanos. «La comunidad internacional ha dado un reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos «, afirmó.

https://twitter.com/antonioguterres/status/1552676876958720004 I welcome the adoption of the #UNGA resolution recognising the human right to a healthy environment – an important tool for accountability and climate justice.

The well-being of people around the world and the survival of future generations depends on the health of our planet.

— António Guterres (@antonioguterres) July 28, 2022 La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet , también celebró la decisión de la Asamblea y se hizo eco del llamamiento del Secretario General para que se tomen medidas urgentes para aplicarla .

» Hoy es un momento histórico, pero no basta con afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales e intensificar sus esfuerzos para hacerlo realidad. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales si no trabajamos juntos para evitarlas colectivamente ahora «, dijo.

La resolución «hace hincapié en el apuntalamiento de las obligaciones legales de actuar (en favor del medio ambiente), en lugar de permitir que sea simplemente una política discrecional. También es más eficaz, legítima y sostenible «, añadió.

https://twitter.com/mbachelet/status/1552688370689744900 Este es un momento histórico, pero no basta con afirmar nuestro derecho a un #MedioAmbiente saludable. La resolución de la #AGNU es muy clara: los Estados deben cumplir con sus compromisos e intensificar sus esfuerzos #PorLaNaturaleza

— Michelle Bachelet (@mbachelet) July 28, 2022 El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd , aseguró que la decisión de la Asamblea cambiará la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos.

«Los gobiernos prometieron limpiar el medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática durante décadas, pero tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente , que pasa de ‘mendigar’ a exigir a los gobiernos que actúen «, declaró Boyd.

MEDIO AMBIENTE TURISMO.jpg «ConservAR 30×30» En 1972 , la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo , que terminó con su propia declaración histórica, fue la primera en situar las cuestiones medioambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales .

Además, marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo sobre la relación entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los océanos, y el bienestar de las personas en el planeta.

https://twitter.com/cepal_onu/status/1552705715848024066 Desde @cepal_onu celebramos el reconocimiento del derecho a un #MedioAmbiente sano como un derecho humano en la Asamblea General de la @ONU_es #UNGA , en línea con el #AcuerdoDeEscazú @ONU_derechos @UN_PGA @UN_HRC #DerechosHumanos pic.twitter.com/VeIXLrOR8O

— CEPAL (@cepal_onu) July 28, 2022 Los Estados miembros de la ONU declararon que las personas tienen un derecho fundamental a «un medio ambiente de una calidad que permita una vida digna y de bienestar» , y pidieron acciones concretas y el reconocimiento del derecho.

El pasado mes de octubre, tras décadas de trabajo de naciones en primera línea del cambio climático, como el archipiélago de las Maldivas , así como de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos reconoció finalmente este derecho y pidió a la Asamblea General de la ONU que hiciera lo mismo.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com