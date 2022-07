Para la Caminera, conductores deben demostrar su inocencia a agentes

Entornointeligente.com /

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera , Adolfo Ortega, afirmó en Monumental 1080 AM que todo conductor debe demostrar en qué estado se encuentra manejando y defendió los controles aleatorios que se realizan en las rutas del país.

«Nadie le obliga a nadie, solamente que es el procedimiento adecuado a las órdenes de servicio, emanadas de la institución. Entonces se efectúan controles aleatorios o controles fijos y para comprobar justamente que ese conductor está en estado o en qué estado está llevando su vehículo», explicó.

Dijo que pese a que la ley establece que la Patrulla Caminera no tiene el derecho sin una causa notoria de retener a un ciudadano en tránsito, los agentes sí presumen que el conductor maneja alcoholizado hasta que demuestre lo contrario.

«Hay que presumir de que, siempre, un conductor, al no saber el estado en el que se encuentra, hay que presumir de que está en una situación anormal (alcoholizado). No es una obligatoriedad, pero ese conductor debe someterse y punto, ¿cuál es el drama?», enfatizó.

A la consulta de que los conductores deben demostrar su inocencia a la Patrulla Caminera, Ortega respondió: «Así mismo».

Las declaraciones se dan tras el incidente de la periodista María Teresa López con la Caminera, luego de intentar negarse a la prueba de alcotest . Finalmente, la presentadora de televisión accedió y dio negativo a la prueba.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1549433178837893120 La insólita respuesta de un jefe de la Patrulla Caminera.

»Se presume que todo conductor maneja en situación anormal».

EN VIVO https://t.co/pASLMhm15D #TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/a0ZhzEPyUD

— Telefuturo (@Telefuturo) July 19, 2022 Según el jefe de RRPP, si un conductor no está alcoholizado, no tiene razones para negarse a la prueba de alcotest en un control aleatorio. En el caso de que el automovilista se niegue, la Caminera puede recurrir a la Fiscalía, explicó el inspector.

En ese sentido, sostuvo que si un conductor no está alcoholizado, no hay razón para negarse al alcotest. «El que nada debe, nada teme. Siempre que un conductor no sepa en qué condiciones está, se demuestra con la prueba», subrayó.

Por otro lado, el abogado Jorge Vasconcellos, en contacto con la misma emisora radial, indicó que, efectivamente, la ley determina la obligación a conductores de someterse a la prueba, pero esa obligación exclusivamente rige para aquellos casos en que se produzcan eventos o accidentes de tránsito.

«Es cierto que la ley habla de hacer la prueba de la alcoholemia, pero la ley dice que la prueba se deberá realizar en caso de eventos (accidentes u otros)», señaló y afirmó que Ortega no puede seguir en el cargo tras sus declaraciones.

Por último, lamentó que el abuso de autoridad no sea castigado.

