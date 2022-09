Para Joey Meneses, la larga espera de llegar a Grandes Ligas valió la pena

Entornointeligente.com /

Joey Meneses ha hecho que valiera la pena cada segundo de los 11 años, más de cuatro mil días y alrededor de 100 mil horas que tuvo que esperar para finalmente llegar a las Grandes Ligas.

«Es muy emocionante todo lo que está pasando. A veces no sé si estoy despierto o estoy soñando», dijo Meneses. «Siempre había soñado llegar a Grandes Ligas y ahora estoy feliz y emocionado por estar aquí», agregó.

El jardinero mexicano de los Washington Nationals batea .322 con 10 dobles, ocho jonrones, 22 carreras impulsadas y 23 anotadas en 152 turnos desde que debutó en la gran carpa el martes 2 de agosto.

Selecciones Editoriales MLB: Meneses, 1er mexicano con jonrón en debut 44d Rubén Castro | ESPN Digital La Novena: De jonrones históricos, Pujols siendo Pujols y el drama del WBC 4h Hiram Martínez | Escritor ESPN Digital MLB Power Rankings Semana 23: ¿Cuál equipo caliente en la LN hace su debut en el Top 3? 21h ESPN 2 Relacionado Un veterano de 10 años en las ligas menores con experiencia en varios continentes y niveles, Meneses fue convocado por los Nationals el mismo día que cambiaron al estelar jardinero dominicano Juan Soto y al inicialista estadounidense Josh Bell a los San Diego Padres .

Desde entonces, Meneses ha rendido como si fuera Soto, mientras que el quisqueyano lidia con la peor temporada de su joven, pero ilustre carrera.

En sus primeros 37 juegos, Meneses encabeza a los Nationals en hits (49), jonrones y carreras producidas y en la Liga Nacional se ubica cuarto en hits y entre los mejores en varios renglones ofensivos.

Entre los peloteros que han consumido al menos 150 turnos, Meneses es primero de Washington en bateo, Slugging (.546) y OPS (.894) y su porcentaje de alcanzar bases (.348) solo está detrás del que dejó Soto (.408) en la capital.

Soto, quien a los 23 años de edad ya es considerado como el bateador más completo del mundo, batea .209 con tres jonrones y un OPS de .716 en 34 juegos con los Padres.

«Como profesional, siempre trato de dar lo mejor de mí. No estoy intentando sustituir a grandes estrellas, ni nada por el estilo, solo aportar lo más que pueda», dijo el jugador de 30 años de edad.

Meneses, quien firmó su primer contrato profesional extranjero con los Atlanta Braves en mayo del 2011, también jugó en las fincas de los Philadelphia Phillies , Boston Red Sox y Nationals, en el béisbol mayor de Japón (Orix, 2019) antes de jugar su primer encuentro de Grandes Ligas.

Joey Meneses:

«Keep dreaming. If your dream is to play baseball one day, you have to work hard.» @ElZol1079 // #NATITUDE pic.twitter.com/4lklPyh3kd

— Washington Nationals (@Nationals) September 15, 2022 En su debut, contra los New York Mets en el Nationals Park, bateó un cuadrangular al cubano Yoan Lopez en la séptima entrada. Y desde entonces, no paró de batear. Meneses ha pegado al menos un hit en 30 de sus 37 juegos y tuvo dos o más en 15 de ellos.

Esta misma semana, Meneses fue noticia en Washington y no exactamente por otro gran desempeño en la caja de bateo. El pelotero sinaloense envió una pelota firmada y una carta escrita a mano a una aficionada de 10 años que había sufrido una desagradable experiencia durante un partido en el Nationals Park.

Avery Hilliard esperaba un lanzamiento de Meneses después de calentar el brazo entre entradas, cuando un fanático adulto interpuso su guante para arrebatarle la pelota. Cuando Gina Hilliard, la madre de la niña, comentó el hecho en las redes sociales, los Nationals respondieron.

La niña recibió una bola autografiada y una carta del pelotero.

«Lamento que no hayas recibido la pelota que te lancé. Quería asegurarme de que obtuviste una, ¡así que espero que esta pelota de juego firmada lo compense! ¡Espero verte pronto en un juego!», escribió Meneses.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com