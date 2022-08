Para Hugo Sánchez, la goleada dejará marcado a Andrés Lillini igual que pasó con Juan Carlos Osorio

Entornointeligente.com /

MÉXICO — Hugo Sánchez , ex jugador de Pumas y del Real Madrid , señaló de manera tajante: «(Andrés) Lillini va a quedar señalado así como le pasó Juan Carlos Osorio con el 7-0 de Chile a México», después que el entrenador argentino sucumbió con el conjunto felino 6-0 contra el Barcelona , en el Trofeo Joan Gamper.

«Esas justificaciones de que fueron otros equipos y también los golearon, no. Vales o no, Lillini va a quedar señalado así como a Juan Carlos Osorio , del 7-0 de Chile a México . Dijo que es un antes y un después, Lillini va a estar señalado de que no está capacitado ni preparado para un equipo de la magnitud de Pumas «, comentó Hugo Sánchez en Futbol Picante .

La referencia de Juan Carlos Osorio surgió a partir que el colombiano perdió por 7-0 contra Chile, en la Copa América del 2016, un resultado similar al 6-0 del Barcelona sobre Pumas .

El también ex entrenador de Pumas recordó que él, como técnico y jugador, acudió a defender la imagen del balompié mexicano a España, algo que no pudieron hacer los auriazules bajo el mando de Andrés Lillini .

Para Hugo Sánchez, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, quedó marcado por la goleada ante Barcelona como le pasó a Juan Carlos Osorio con el Tricolor ante Chile. ESPN «Eso que dicen de ‘linda experiencia’ suena mal, es vergonzoso, los que nos hemos esforzado tantos años en crear una buena imagen del futbol mexicano. Yo en lo individual y en lo colectivo, viajando con Pumas en el 2004, en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid , contra uno de los mejores equipos de todos los tiempos y ganando», agregó Hugo Sánchez , cinco veces campeón de goleo en España..

«Cómo justifica que otros equipos hayan perdido de igual marcador, es vergonzoso que Lillini no diga que nos hemos equivocado, yo primero (Lillini), porque no lo preparé en lo físico, táctico, estratégico y psicológico, no iban preparados para un partido histórico. El Barcelona iba a dejar una buena imagen, pero Pumas no va a volver a tener una oportunidad igual por el ridículo que hicieron», concluyó Hugo con molestia por el papel de Pumas en el Trofeo Joan Gamper.

