¡Para empoderarse!

Entornointeligente.com /

Presenta ‘Miss CEO’ en la Feria del Libro

Sheldry Sáez comparte en su nuevo libro las fórmulas para que quien lo lea lleve a cabo cualquier proyecto personal o de emprendimiento, incluyendo el de forjar cimientos como influenciadores.

En medio de la realización de la Feria del Libro, la Miss Panamá 2011 realizó una firma de autógrafos.

Sheldry contó a El Siglo que el libro lo hizo ‘como una forma de demostrar que todas somos CEO de nuestras propias vidas; CEO es una ejecutiva de una empresa y con esto quise demostrar que todas somos CEO de nuestras vidas, tomamos decisiones de finanzas y de nuestra marca personal’.

Con este, son tres los libros de la autora. El primero fue ‘Las tres joyas de mi corona’; y el segundo, ‘Inspírate’. En total pasaron cinco años que aprovechó para su crecimiento, pues emprendió, se comprometió, abrió una oficina y se certificó como coach y autora. ‘Crecí mucho porque me rodeé de un equipo que me certificó y me ayudó, este libro tiene a una mejor autora’, consideró.

Y agregó que para hacer un libro, ‘lo más importante es tener fuerza de voluntad, porque prácticamente empiezas primero gratis y no es fácil cuando tienes que balancearlo con tu fuente de ingreso, pero es un proceso muy bonito’.

Pudimos conocer que este trabajo de la escritora consta de 12 capítulos en los que se incluye herramientas para escribir, para hablar con impacto, de organización y empoderamiento, para crecer como influenciadores en redes sociales.

El libro Miss CEO se encuentra disponible en la página web www.sheldrysaez.com y está a la venta en La Feria del Libro.

Es un proceso muy bonito, escribir libros es para gente que le apasiona’

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com