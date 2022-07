Para Buzarquis, Cartes quiere ser senador para impedir su extradición a EEUU

Entornointeligente.com /

A días de conocerse la determinación del Gobierno de EEUU de designar al ex presidente Horacio Cartes como «significativamente corrupto», la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por el político y empresario tabacalero contra una resolución que le impedía jurar como senador.

El senador liberal Salyn Buzarquis considera que el ex mandatario tiene miedo de una posible extradición, informó el periodista Diego Barreto, de Última Hora.

«No creo que ahora demasiado quiera ser legislador para aprobar leyes a favor de la ciudadanía. Yo creo que el Grupo Cartes y el señor Cartes tienen miedo del pedido de extradición, que venga un pedido de extradición de los EEUU , y quiere ser senador para blindarse, para impedir su extradición a los Estados Unidos», afirmó.

Al respecto, mencionó que su postura y probablemente la de la mayoría de la Cámara de Senadores es que no se revea la postura inicial.

«La Constitución Nacional dice que el presidente de la República será senador vitalicio, inhabilitado para ser senador. No creo que el Senado cambie de postura. Puede hacer el garabato judicial que quiera, pero personalmente nosotros vamos a oponernos al juramento del señor Cartes como senador de la Nación por violar la Constitución Nacional», sostuvo.

Sobre el caso de un posible pedido de extradición, el ex jefe de Operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, señaló que el país norteamericano puede pedir la extradición de Cartes, en caso de haber elementos meritorios.

En contacto con Radio Monumental 1080 AM, el senador Antonio Barrios reconoció que no hay una intención desde el movimiento Honor Colorado con respecto a impulsar el nuevo pedido para dar trámite a la acción de inconstitucionalidad contra la resolución que le impedía jurar como senador a Horacio Cartes.

«Hemos hablado con el líder (Horacio Cartes) del movimiento (Honor Colorado), y el movimiento decidió no recurrir a eso (a la acción de inconstitucionalidad) y hacer una desestimación de ese tema. No es una cosa del señor Horacio (Cartes). Él no necesita tener fueros. Igualmente es senador vitalicio y lo tiene (los fueros)», puntualizó Barrios.

También se mostró muy sorprendido que la petición nazca a pedido de Cartes. «Nos extrañó muchísimo y nos sorprende de quién movió eso de repente (la acción de inconstitucionalidad). Tanta coincidencia que en medio de una crisis aparece eso ahora (la acción de inconstitucionalidad) que está (parada) hace más de cuatro años. Nos llama poderosamente la atención. Realmente no sabemos quién movió eso. Y lo vamos a solucionar eso mañana (jueves)», manifestó.

Este miércoles, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada hace casi cuatro años, en agosto del 2018, por Cartes contra la resolución que convocó a Rodolfo Friedmann para prestar juramento o promesa y ejercer el cargo de senador en reemplazo de Cartes, que en aquel entonces ejercía la presidencia de la República.

Con el fallo, la acción pasó a la etapa de admisibilidad. Luego se corre vista a la Fiscalía General y luego se va a sortear al preopinante para la resolución. Cualquiera de los ministros puede pedir ampliación de la Sala al pleno de la Corte, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

La acción indica que la resolución atacada es contraria a la Carta Magna, específicamente con respecto a los artículos 137 y 273, que hablan de la supremacía constitucional y la competencia de la Justicia Electoral.

En concreto, dice que el entonces presidente del Congreso Nacional, Fernando Lugo, se arrogó funciones de la Justicia Electoral, ya que proclamó electo al senador Rodolfo Friedmann, quien estaba en la lista de candidatos, pero no pudo ingresar y, por tanto, no fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

