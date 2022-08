Paquita la del Barrio sobre las cirugías estéticas: «El hombre no merece tantos sacrificios»

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- Paquita la del Barrio criticó a las mujeres que se realizan cirugías estéticas porque asegura que se las realizan para gustarle a los hombres y ellos «no merecen tanto sacrificio».

«Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre», dijo la artista en entrevista para el programa ‘Venga la alegría».

La intérprete de «Rata de dos patas» agregó que, en su opinión, «el hombre no merece tantos sacrificios».

La cantante conocida por su postura firme contra el machismo tanto en sus letras como en su vida personal, siempre ha estado en contra de los procedimientos estéticos y han mantenido su postura de amor propio y de decirle no al bisturí, si el objetivo es «atraer a un hombre».

«Jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad. Yo canto, no enseño, y la gente me va a ver por mis canciones, no porque esté buenota. Uno, a los 60 años de edad, ya no se cuece al primer hervor», dijo la cantante en 2011, en entrevista para la revista TV Notas.

APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Si llegaste hasta acá… es porque te interesa la información rigurosa más allá del bombardeo informativo cotidiano.

Sin embargo, las noticias están bajo amenaza.

Hoy el sector comunicación enfrenta un desafío existencial sin precedentes: los ingresos publicitarios siguen cayendo estrepitosamente. Necesitamos de su ayuda.

Por años Extra Digital ha mantenido su libertad editorial siendo testigos de la desintegración de otros medios, el auge de informaciones erróneas, la competencia tecnológica y el ablandamiento de voces independientes.

La independencia significa para Extra Digital establecer su propia agenda y criterio informativo: libre de prejuicios comerciales y político, si como tampoco estar influenciados por propietarios o accionistas multimillonarios.

Su apoyo financiero significa que podremos seguir ofreciendo un periodismo de calidad y abierto.

Cada contribución cuenta, grande o pequeña, para nosotros es muy valiosa.

Apoya a Extra Digital y al Grupo Informativo Dominicano, SRL. , depositando desde RD$200.00, solo le llevará un minuto. Muchas gracias.

Cuentas: Grupo Informativo Dominicano, SRL. Banreservas: No. 8100005298 Scotiabank: No. 77575885

LINK ORIGINAL: Extradigital

Entornointeligente.com