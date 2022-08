Entornointeligente.com /

Eleições Boate Kiss Frota X Chico Buarque 5G no Brasil Caso Bárbara Victoria Papo de Política #118: medo e defesa da democracia Natuza Nery e Julia Duailibi analisam os últimos movimentos do presidente Bolsonaro, os ataques ao sistema eleitoral, a revelação do medo de ser preso, as indicações para ministros do STJ, as críticas aos que assinaram a carta em defesa à democracia e as articulações para garantir apoio político em Minas. Por Papo de Política

05/08/2022 01h35 Atualizado 05/08/2022

Neste episódio, o Papo revela o teor de conversas de jair Bolsonaro com ministros do Judiciário sobre as indicações de novos nomes para o Superior Tribunal de Justiça. Também discute a força do ministro Kassio Nunes Marques nesse processo, a operação no Senado para derrubar as indicações e como a decisão do presidente pode isolá-lo ainda mais.

Natuza e Julia comentam as articulações de governistas para impulsionar a reeleição presidencial e a estratégia para garantir apoio político em Minas Gerais.

O Papo também conta o projeto do PT para atrair o voto útil e em que momento ele deve ser colocado em prática. Julia Duailibi discute o fator Ciro Gomes e como o eleitor do PDT pode avaliar o movimento petista.

Tem ainda os problemas para formação das chapas de Lula nos estados. Em São Paulo, Haddad continua em busca de um vice e tem uma lista de nomes que vão do deputado federal Luciano Bivar, presidente do União Brasil , às ex-primeiras-damas paulistas, Lu Alckim e Lúcia França.

No Rio de Janeiro , o impasse sobre quem será o candidato ao Senado e a tensão na relação com petistas que querem apoiar a reeleição do governador bolsonarista Cláudio Castro.

Na trilha tem o aniversariante da semana, Caetano Veloso .

