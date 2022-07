Papo de Política #115: manobras e retrocessos

Entornointeligente.com /

01/07/2022 01h42 Atualizado 01/07/2022

Você pode ouvir o Papo de Política no g1 , no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Assine ou siga o Papo de Política para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

Neste episódio, Mônica Waldvogel , Ana Flor e Octavio Guedes analisam as consequências da «PEC eleitoral» , que institui estado de emergência até o fim do ano e foi aprovada nesta quinta (30) no Senado .

O Papo também aborda as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães , e o silêncio de Bolsonaro e de Lula a respeito do episódio.

O episódio debate ainda os problemas para definir palanques estaduais da chapa PT – PSB .

Na disputa em São Paulo , de que forma a desistência de Datena afeta a corrida ao Senado ? Os petistas vão abrir mão de um candidato próprio? O que Bolsonaro vai fazer com a chapa de Tarcísio? Sobre a disputa no Rio Grande do Sul, Ana Flor analisa os obstáculos para o acordo entre MDB e PSDB .

1 de 1 Podcast Papo de Política: Maju Coutinho, Natuza Nery, Andréia Sadi e Julia Duailibi — Foto: Globo Podcast Papo de Política: Maju Coutinho, Natuza Nery, Andréia Sadi e Julia Duailibi — Foto: Globo

