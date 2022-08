Papi Sánchez estrena nuevo tema «No Me Hace Nada»

Entornointeligente.com /

El popular artista dominicano Papi Sánchez lanza hoy su sencillo « No Me Hace Nada » de la mano de Sueños Records.

«Este sencillo es parte del nuevo álbum que se titulará King Sánchez en el cual he venido trabajando fuertemente para poder presentarle un resultado de mucha calidad» expresó el artista quien además adelantó que traerá algunas colaboraciones.

«Vivo mi vida como yo quiero Nadie me mantiene ni me da dinero Ustedes no saben hacer otra cosa que no sea hablar Por eso al peliculeo nunca le voy a bajar» dice parte de este tema que acaba de debutar junto a su vídeo musical.

Recientemente Papi Sánchez sonó fuertemente en las radios de Estados Unidos y Puerto Rico junto a la merenguera Miriam Cruz con el tema «Enamoraíto» Remix.

«Seguimos apostando al talento y conexión que posee Papi Sánchez junto a los demás artistas que representamos» expresó Wilda Díaz, CEO de Sueños Records, disquera de Papi Sánchez, Kalimete, Tito Swing entre otros.

