'Papai não me levou para viajar e agora não vai mais': a promessa de MC Kevin à filha antes da morte

SÃO PAULO — Além de uma carreira em ascensão, a morte do funkeiro MC Kevin, de 23 anos, na semana passada, deixou incompleta uma promessa em particular. O parque aquático Beach Park, em Fortaleza, era o destino de uma viagem prometida pelo cantor à sua filha, Soraya Nascimento Gusmão, de cinco anos.

Mãe de Soraya, Evelin Gusmão, diz, em entrevista ao GLOBO, que tem evitado tratar da morte do ex-namorado com a filha, "para não deixá-la triste". A menina, afirma Evelin, é pequena demais para entender o que aconteceu e tinha uma relação "pouco presente" com Kevin, mas demonstra sentir sua falta por meio das promessas feitas pelo funkeiro.

— Ela fala para mim: “mamãe, o meu pai não me levou para viajar e agora não vai mais, porque ele não está mais aqui”. Foi a última promessa que ele fez para ela, no começo de maio, assim que voltou do México. Ele tinha falado que ia levar ela para um parque lá de Fortaleza. Ela estava toda animada — diz Evelin.

Ela afirma que agora vai juntar dinheiro para levar a menina ao parque. Separada de Kevin há cinco anos, durante o terceiro mês de gestação da filha, Evelin tem vivido com a pensão paga pelo funkeiro que, àquela altura, disparava rumo ao estrelato no mundo do funk.

— Ele não era um pai muito presente. Ele trabalhava muito, tinha as coisas dele, eu entendo. Mas quando eles se viam, ele era maravilhoso. Os momentos dele com ela foram de muita felicidade, brincadeira e palhaçada. Ele era muito beijoqueiro com ela — afirma ela.

Na cabeça de Soraya está "1 milhão de sonhos", uma das músicas do último álbum do pai – "Passado & Presente" – que a menina tem cantarolado nos últimos dias. Lançado na última sexta-feira, o álbum póstumo relata passado de crime e tem faixas na pegada "funk consciente". Foi esse tipo de canção que levou Evelin Gusmão a permitir que a filha passasse a ouvir as músicas do funkeiro.

— No começo da carreira, o Kevin cantava muita “putaria”, então eu não deixava a Soaraya escutar. Hoje, desses anos para cá, ele passou a cantar mais o consciente, então não tinha problema — diz.

Evelin e Kevin se conheceram por meio da amiga Tainara, após o primeiro show do cantor, e começaram a se relacionar desde então. Quase dez anos mais velha que o cantor — hoje com 31 anos —, Evelin diz que se incomodava com a diferença de idade, mas que mantiveram um relacionamento por cerca de um ano. Nesse meio tempo, veio Soraya.

— Agora não tem como não olhar (as notícias), né? Tenho acompanhado tudo, mas é triste demais, é horrível, porque tem alguém mentindo (sobre a versão dos acontecimentos antes da morte). Ele pulou de lá por uma brincadeira de mau gosto. Tinha pessoas maldosas ali.

Evelin diz ter ouvido da mãe de Kevin, Valquíria Nascimento, a promessa de que Soraya receberá pensão “até completar os estudos”, mas afirma que não tratou mais do assunto com a família do cantor. Para ela, é cedo e desrespeitoso falar de dinheiro no momento, e nega que haverá “disputas” pela herança do artista.

Em seu perfil de 278 mil seguidores, Evelin fez menção discreta e carinhosa à morte do ex-namorado. Na foto que ilustra a conta, deixou um laço negro de luto. Sua última publicação é uma foto de Kevin com Soraya recém-nascida. A imagem recebeu 325 mil curtidas. O vídeo em homenagem ao cantor, publicado no perfil de Soraya, contava com mais de 2 milhões de visualizações e centenas de comentários dos fãs até esta segunda-feira.

