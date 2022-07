«Papacito, ¿cómo te llamas?»: señalan a mujer de acosar a un soldado en autobús de Colombia (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por Noticias Caracol

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «Ay, mi mono, ¿será que me bajo contigo? Ese soldado papacito, yo quiero un soldado», se escucha decir a la mujer luego de percatarse de la presencia del uniformado en Transmilenio. No obstante, el hombre trató de no prestarle atención, lo que provocó que la señora hablara más fuerte e incluso empezó a entonar el himno nacional.

La mujer le sigue diciendo al uniformado: «¿Venga, ¿ya llegamos al Ricaurte (estación de Transmilenio)? Mi amor, bájate conmigo. Papacito, y yo con esta prenda tan hiju**. Llévame en G43 amor. No este hiju** no me mira. Ay, no, miren ese cuerpo».

Por último, la señora empezó a cantarle una canción, pero esto no logró que el soldado le respondiera. Al contrario, el hombre reacciona entre risas e incomodidad. En redes sociales, internautas aplaudieron la actitud respetuosa del uniformado.

«Excelente la actitud del soldado, respetuosa. Los principios y valores que forman a un militar, felicitaciones al soldado», «Ahh, pero si lo hace un hombre es abuso, ¡en fin!» y «Una prueba más de que los hombres también sufren acoso y mucho más por parte de nuestro género», fueron algunas opiniones.

«Papasito» le grita una señora a un soldado en #Transmilenio … Así le echaron los perros a este hijo de la patria… #viral #borracha #bogota #piropos pic.twitter.com/u9dDsprVs7

— YoSoyÓmicron (@leolemoine) July 24, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com