Papa recebeu como uma chapada os depoimentos de abusos no Canadá

O papa Francisco confessou esta quarta-feira que recebeu como uma chapada os depoimentos dramáticos que ouviu durante a sua viagem ao Canadá dos indígenas vítimas de abusos em internatos católicos.

«Garanto que nessas reuniões, especialmente na última, senti a dor dessa gente como uma chapada» , afirmou o pontífice argentino durante a audiência geral semanal no Vaticano.

O pontífice regressou no sábado de uma viagem de seis dias ao Canadá durante a qual pediu desculpas pelos abusos cometidos durante décadas pela Igreja Católica aos representantes das Primeiras Nações, mestiços e inuit.

Subscrever Diante dos jornalistas que o acompanhavam no voo de regresso a Roma, Francisco não hesitou em reconhecer que o tratamento aos indígenas no Canadá equivalia a um «genocídio», palavra que não pronunciou durante sua viagem.

Ouvir os «idosos que perderam filhos, que não sabem onde estão» foi «um momento doloroso», confessou.

Francisco concluiu na sexta-feira a sua viagem ao Canadá em Iqaluit, capital do vasto território de Nunavut no arquipélago ártico, onde voltou a pedir desculpas pela violência nos 139 internatos para onde foram enviadas cerca de 150 mil crianças indígenas desde o final do século XIX até à década de 1990.

Muitas sofreram abusos físicos e sexuais e acredita-se que pelo menos 6000 morreram por desnutrição, doenças, maus-tratos e negligência.

