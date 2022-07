Papa Francisco se reunirá con víctimas canadienses de abusos

Entornointeligente.com /

El papa Francisco comienza este lunes en Edmonton, Canadá, un programa de una semana donde se disculpará por el papel desempeñado por la Iglesia católica en el abuso de niños indígenas canadienses en escuelas residenciales.

Tras el recibimiento el domingo por el primer ministro Justin Trudeau y la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, el papa Francisco se propone tener varios encuentros con grupos de personas víctimas o familiares de víctimas de esos abusos, por los cuales ya adelantó sus disculpas.

Está previsto, asimismo, que desde este lunes comiencen las reuniones con grupos indígenas, en las cuales el jefe del Estado del Vaticano abordará el escándalo de abuso y borrado de la cultura indígena en las escuelas residenciales del país.

Pope Francis has arrived in Canada. He makes a penitential pilgrimage to embrace the indigenous peoples who have suffered, in a trip centered on reconciliation and healing. #PopeinCanada #PopeFrancis #WalkingTogether @papal_visit To learn more: https://t.co/amW7W34kjS pic.twitter.com/NONfkcm0JE

— Vatican News (@VaticanNews) July 24, 2022 En particular, este lunes Francisco visitará Maskwacis, hogar de la antigua Escuela Residencial Ermineskin, uno de los sitios de escuelas residenciales más grandes de Canadá, donde tendrá un encuentro con sobrevivientes, ancianos y guardianes del conocimiento a las Organizaciones Indígenas Nacionales (NIO) de Canadá.

Los líderes indígenas han pedido durante mucho tiempo una disculpa papal por el daño infligido durante décadas a los niños indígenas. El año pasado, se descubrieron cientos de tumbas sin nombre en los terrenos de antiguas escuelas residenciales en Columbia Británica y Saskatchewan.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá ha informado que más de 4.000 niños indígenas murieron por negligencia o abuso en escuelas residenciales, muchas de las cuales estaban a cargo de la Iglesia Católica Romana.

Today, His Holiness Pope Francis arrived in Canada. While here, he will formally deliver the Roman Catholic Church’s apology for its role in operating residential schools that caused lasting pain and suffering to First Nations, Inuit, and Métis Survivors and their descendants. pic.twitter.com/tZwNolQP49

— CanadianPM (@CanadianPM) July 24, 2022 En abril pasado, el papa dijo a los líderes indígenas en el Vaticano que siente «dolor y vergüenza por el papel que han tenido varios católicos, particularmente aquellos con responsabilidades educativas, en todas estas cosas que los hirieron, en los abusos que sufrieron y en la falta de respeto mostrada por su identidad, su cultura e incluso sus valores espirituales».

El papa también viajará a Quebec e Iqaluit, capital del territorio canadiense de Nunavut, durante el viaje.

