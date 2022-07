Papa Francisco pede «perdão pelo mal cometido» contra povos indígenas no Canadá

Entornointeligente.com /

«Estou triste. Peço perdão», referiu o sumo pontífice da Igreja Católica a milhares de nativos em Maskwacis, no oeste do Canadá, país onde chegou no domingo para uma «peregrinação penitencial», um gesto esperado há anos.

Referindo-se a um «erro devastador», o Papa Francisco reconheceu a responsabilidade da Igreja num sistema em que «as crianças sofreram abusos físicos e verbais, psicológicos e espirituais».

