Papa envia telegrama e liga para Cristina Kirchner após ataque

02/09/2022 09h47 Atualizado 02/09/2022

1 de 2 Papa Francisco celebra missa para marcar o Dia Mundial da Paz na Basílica de São Pedro no Vaticano, em janeiro deste ano. — Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters Papa Francisco celebra missa para marcar o Dia Mundial da Paz na Basílica de São Pedro no Vaticano, em janeiro deste ano. — Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

O papa Francisco enviou um telegrama para Cristina Kirchner expressando sua solidariedade após o ataque sofrido pela vice-presidente da Argentina na noite da última quinta-feira (1º).

Segundo a imprensa argentina, o líder religioso também ligou para Kirchner hoje cedo e teve uma conversa «breve e amigável» com ela.

«Rezo para que a harmonia social e o respeito aos valores democráticos prevaleçam sempre na amada Argentina, contra todo tipo de violência e agressão», declarou o pontífice na carta.

O telegrama foi publicado na manhã desta sexta-feira (2) no site do Vaticano.

Veja a tradução do comunicado, na íntegra:

À vice-presidente da República Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner,

tendo recebido a notícia do ataque que V. Excelência sofreu na tarde de ontem, quero expressar a minha solidariedade e proximidade neste momento delicado. Peço que a harmonia social e o respeito pelos valores democráticos prevaleçam sempre na amada Argentina, contra todo tipo de violência e agressão.

Francisco.

2 de 2 Papa envia telegrama a Cristina Kirchner após ataque — Foto: Vatican Press/Reprodução Papa envia telegrama a Cristina Kirchner após ataque — Foto: Vatican Press/Reprodução

Como foi o ataque?

Fernando André Sabag Montiel, brasileiro, de 35 anos, radicado na cidade de Buenos Aires, apontou uma pistola a poucos centímetros do rosto da vice-presidente, Cristina Kirchner. O ataque aconteceu por volta das 21h desta quinta (1º), quando ela saudava um grupo de militantes na frente de sua residência. A arma chegou a ser engatilhada, mas o tiro falhou.

«Estamos diante de um fato com uma gravidade institucional e humana extrema. Atentaram contra a nossa vice-presidente e a paz social foi alterada «, afirmou o presidente, acrescentando que «este atentado merece o mais enérgico repúdio de toda a sociedade argentina e de todos os setores políticos».

Alberto Fernández atribuiu o atentado «ao discurso de ódio que tem sido espalhado a partir de espaços políticos, judiciais e midiáticos».

«Cristina está viva porque, por alguma razão ainda não confirmada tecnicamente, a arma que tinha cinco balas não disparou apesar de ter sido engatilhada», descreveu Alberto Fernández.

Fernando Montiel aparece de gorro preto entre os militantes que aguardavam a chegada de Cristina Kirchner em frente à sua casa, no bairro de La Recoleta. O brasileiro estica o braço esquerdo e aponta a pistola na altura da cabeça da ex-presidente. Também é possível ouvir o gatilho antes do disparo.

Cristina Kirchner, ao ver a arma, chega a se abaixar. A vice-presidente fica um pouco desnorteada, mas continua a assinar livros, a tirar fotos e a cumprimentar a militância.

Os seguranças de Cristina Kirchner conseguiram deter o agressor com a ajuda dos militantes. Em seguida, o brasileiro foi preso.

Brasileiro é motorista do Uber

Fernando Sabag Montiel, conhecido nas redes sociais como Fernando Salim, nasceu em 13 de janeiro de 1987, trabalha como motorista de Uber e tem antecedentes por porte de arma ilegal não-convencional em 17 de março de 2021. Ele foi flagrado com um facão de 35 cm «para a sua segurança pessoal», alegou o brasileiro residente no bairro de La Paternal, em Buenos Aires.

Saiba quem é o brasileiro suspeito de tentar matar Cristina Kirchner

