Papa: cordoglio per morte ex presidente Angola

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 10 LUG – In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al presidente della Repubblica d’Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço, papa Francesco esprime il suo cordoglio per la morte dell’ex-presidente José Eduardo dos Santos, alla guida del Paese dal 1979 al 2017. Il Pontefice assicura la sua «cordiale vicinanza» alla famiglia, alle autorità e al popolo. Ricorda «l’illustre statista» come persona «che ha lavorato così duramente per costruire la nazione». Nel testo si legge, inoltre che Francesco «invoca da Dio onnipotente la pace eterna per la sua anima e abbondanti doni di consolazione per quanti ne piangono la scomparsa» e prega chiedendo a Dio «instancabile coraggio per tutti coloro che lavorano per l’unità e il progresso della nazione». (ANSA).

