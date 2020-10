Papa aceita demissão de bispo que escondeu casos de pedofilia

Subscrever × No entanto, em Outubro, um tribunal polaco associou a “tortura” aos actos de pedofilia perpetrados na década de 1980 por um padre católico, implicando a sua prescrição, uma decisão sem precedentes na Polónia

O papa Francisco aceitou a demissão do bispo da diocese polaca de Kalisz, no centro do país, acusado de ter encoberto casos de pedofilia no país. Para o lugar de Edward Janiak, o sumo pontífice nomeou de forma provisória o arcebispo de de Lodz, Grzegorz Rys.

Janiak, de 68 anos, deixa o bispado sete anos antes do previsto no Código de Direito Canónico, pressionado por um escândalo de abusos sexuais que tem no centro um padre que era seu protegido.

A controvérsia foi reavivada recentemente pela emissão do documentário Zabawa w Chowanego " (Jogo de escondidas), onde se acusa o bispo de estar a par dos casos de pedofilia na Polónia e não ter feito nada para os investigar ou denunciar .

O filme, realizado pelos irmãos Marek e Tomasz Sekielski e que está disponível na plataforma de partilha de vídeos YouTube, onde já tinha sido visto mais de 7,5 milhões de vezes até este sábado, levou a Conferência Episcopal Polaca a pedir ao Vaticano para investigar o caso.

O documentário refere-se em detalhe à história de dois irmãos, vítimas de abusos sexuais cometidos por um padre que beneficiava da protecção tácita, mas evidente, de Edward Janiak. O anterior documentário de Tomasz Sekielski, intitulado Tylko Nie Mów Nikomu (Não digas a ninguém), divulgado há um ano, tem quase 24 milhões de visualizações no YouTube.

Na ocasião, provocou um choque e reacções ao mais alto nível da hierarquia eclesiástica e do poder, mas de seguida o tema quase desapareceu do espaço público.

Os dois filmes de Sekielski questionam a responsabilidade da hierarquia católica, sem, no entanto, abordarem a ausência de reacção da Igreja Católica durante o pontificado do papa João Paulo II , que continua a ser venerado na Polónia, o seu país de origem.

Ler mais “Somos bruxas”: abuso sexual na Igreja divide paróquias e política na Polónia Manual do Vaticano sobre casos de abuso sexual pede que se façam denúncias às autoridades Vaticano cria task force para ajudar dioceses no combate e prevenção dos abusos sexuais No entanto, Tomasz Sekielski já anunciou um próximo documentário sobre “o papel de João Paulo II na dissimulação dos crimes perpetrados por padres”.

