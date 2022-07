Entornointeligente.com /

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 23 LUG – «In questo particolare frangente, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la vita del Paese, Lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentile autorevolezza ed esemplare dedizione». Lo afferma papa Francesco in un telegramma augurale inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo 81/o compleanno. (ANSA).

