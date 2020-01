Papá de Meghan Markle: “Siento pena por la reina Isabel ll”

Entornointeligente.com /

Meghan Markle y el príncipe Harry ya hacen sus vidas en Canadá y lejos de la realeza británica. La polémica que se desató por la renuncia de los aún duques de Sussex a la familia real desató todo tipo de comentarios, sobre todo ataques contra la exactriz.

En medio de todo esto revuelo, se suma el padre de Meghan, Thomas Markle , quien aseguró este lunes que está dispuesto a testificar contra su hija en el marco del proceso legal que la madre de Archie tiene abierto contra tres periódicos, que publicaron una carta privada de la estadounidense al hombre que le dio la vida.

PUEDES VER : Reina Isabel II olvida a Meghan Markle y al príncipe Harry con nueva “favorita” Thomas Markle testificar en contra de su hija Meghan.

“Ojalá que no hubiera llegado a esto, pero desde luego testificaré contra las cosas que ha dicho sobre mí “, señaló Thomas Markle en una entrevista al programa Good Morning Britain de la cadena británica ITV.

Thomas Markle siente pena por la reina Isabel ll.

Asimismo, Thomas Markle se mostró del lado de la reina de Isabel ll y señaló que se siente “avergonzado” por la actitud de la duquesa de Sussex .

Thomas Markle está en desacuerdo con la renuncia de Meghan Markle a la realeza británica.

“Creo que han perjudicado a la reina, creo que han perjudicado a la familia real, y eso simplemente no funciona (…) Estoy un poco avergonzado por ellos y siento mucha pena por la reina “.

Thomas Markle dice que la familia real le debe Thomas Markle está a punto de estrenar un documental llamado “Thomas Markle: Mi historia”, donde contará su versión sobre la relación que mantiene o mantuvo con Meghan Markle .

Meghan Markle y el príncipe Harry.

De acuerdo al portal Daily Mirror , la entrevista fue pagada y, todas las que el hombre de 75 ofrezca tendrán un precio.

” Me voy a defender y me pagarán por ello . No me importa lo que piensen, en este momento ellos me deben. La familia real me debe. Harry me debe, Meghan me debe. Tengo que ser recompensado por todo lo que he pasado”, declaró.

