Por Marco Quilca León Llegó el día esperado. Luego de superar la sanción del TAS , Paolo Guerrero por fin hará su debut con la camiseta del Internacional de Porto Alegre . El peruano, que firmó por el cuadro brasileño en agosto del año pasado, sería titular esta tarde (2:30 p.m.) ante el Caxias por las semifinales del Campeonato Gaucho . Paolo Guerrero: ¿Cómo le fue en sus debuts? (Video: El Comercio / Foto: Inter de Porto Alegre) A espera foi grande, a preparação ainda maior. Chegou a hora de vestir o manto e entrar em campo. #GuerreroColorado 🇵🇪 #VamoInter pic.twitter.com/bWvOEDZX61 — S. C. Internacional (@SCInternacional) 5 de abril de 2019 " Fue muy duro afrontar 14 meses de una sanción injusta y sentir que tenía el mundo en contra. Pero nunca bajé la cabeza ni perdí la fuerza para seguir luchando. Estoy listo para regresar y dar lo mejor de mí. Continuar con mi pasión y el amor que siento por este deporte “, fue el mensaje del delantero luego de cumplir su sanción. Pero tras esa pesadilla, ahora le toca cumplir un nuevo sueño con un nuevo club. El Internacional de Porto Alegre es el quinto club al que defenderá. Repasa cómo le fue al capitán de la selección peruana en sus estrenos con sus clubes: Bayern Múnich​ Luego de algunos inconvenientes, Paolo Guerrero logró dejar Alianza Lima y llegar al Bayern Múnich . El delantero, con 20 años y luego de jugar en la filial de los ‘Bávaros’ en el torneo regional, tuvo su debut profesional en el fútbol y la Bundesliga el 23 de octubre del 2004 en la fecha 9 ante el Hansa Rostock. Con el dorsal número 33 en la espalda, el delantero ingresó a los 55 minutos sustituyendo al iraní Vahid Hashemian y no tuvo mejor estreno: asistió a Mehmet Scholl para que ponga el 2-0 con el que el cuadro ‘bávaro’ se llevó la victoria. Paolo Guerrero ganó una Bundesliga y dos Copa Alemana con la camiseta del Bayern Múnich. (Foto: AFP) Hamburgo​ Paolo Guerrero dejó el Bayern Múnich , pero no Alemania . El ‘Depredador’ llegó al Hamburgo en el 2006 con el objetivo de ser figura. El delantero hizo su estreno con la camiseta de los ‘Dinosaurios’ el 12 de agosto del 2006 en la primera jornada de la Bundesliga ante el Arminia Bielefeld . En ese partido, en el que inició de titular, no pudo anotar, pero fue peligroso para la defensa rival. Al final, el encuentro terminó igualado 1-1. El depredador estuvo seis temporadas en el Hamburgo en la que tuvo grandes y malos momentos. (Foto: AFP) La Bundesliga le rindió emotivo homenaje a Paolo Guerrero por su paso por el torneo. (Foto: captura) Corinthians ” Cada vez que voy al campo, voy a ganar. Si estoy aquí es para el Corinthians. Quiero ganar, marcar goles “, dijo Guerrero cuando fue presentado en el Corinthians . El atacante jugó su primer partido con el ‘Timao’ en el Brasileirao el 25 de julio del 2012 en un encuentro frente al Cruzeiro que terminó con victoria para su equipo por 2-0. El ‘9’ ingresó en los últimos minutos por Emerson Sheik . Sin embargo, vale agregar que Guerrero logró un hito con el ‘Timao’ al marcar el gol del título en e l Mundial de Clubes de dicho año ante el Chelsea . Corinthians fue el primer club brasileño de Paolo Guerrero. El ‘9’ siempre será recordado por los hinchas del ‘Timao’ por el gol que anotó en la final del Mundial de Clubes que ganaron ante el Chelsea. (Foto: AFP) Flamengo​ Luego de jugar la Copa América con la selección peruana , Paolo firmó por el Flamengo . Un día después de haber llegado a Brasil hizo su mejor debut en un club durante toda su carrera: anotó un tanto y asistió para otro en la victoria por 2-1 ante el que ahora es su nuevo club, Internacional de Porto Alegre . Paradojas de la vida y el fútbol. Con el Flamengo, Guerrero consiguió dos Campeonatos regionales (Carioca y Taça Guanabara). (Foto: AFP) Selección peruana​ Antes de viajar a Alemania para jugar por el Bayern Múnich , Guerrero jugó por la selección en categorías menores. En el 2001, ganó los Juegos Bolivarianos en Ecuador y en el 2004 participó en el Preolímpico Sub-23 de Chile . A los 20 años de edad, el delantero debutó con la ‘bicolor’ jugando un partido ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2006 . A pesar de caer por 1-0, ese fue el inicio del romance del capitán y goleador histórico con el seleccionado nacional. Capitán y goleador histórico, Paolo anotó el primer gol de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. Con el Flamengo, Guerrero consiguió dos Campeonatos regionales (Carioca y Taça Guanabara). (Foto: AFP) Selección peruana​ Antes de viajar a Alemania para jugar por el Bayern Múnich , Guerrero jugó por la selección en categorías menores. En el 2001, ganó los Juegos Bolivarianos en Ecuador y en el 2004 participó en el Preolímpico Sub-23 de Chile . A los 20 años de edad, el delantero debutó con la 'bicolor' jugando un partido ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2006 . A pesar de caer por 1-0, ese fue el inicio del romance del capitán y goleador histórico con el seleccionado nacional. Capitán y goleador histórico, Paolo anotó el primer gol de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. (Foto: AFP)

