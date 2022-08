Paolla Oliveira mostra look ousado para camarote e diz: 'Quero agradecer Exu pela vitória da Grande Rio'

Entornointeligente.com /

01/05/2022

1 de 4 Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/Redes sociais Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/Redes sociais

Paolla Oliveira não se fez de rogada e colocou o corpão para jogo também neste sábado (30) durante o desfiles das escolas de samba campeãs do carnaval carioca.

A atriz, que já tinha chamado atenção com sua ótima forma durante o desfila da Grande Rio – escola de samba da qual é rainha de bateria e que também venceu o Carnaval 2022 -, usou um maiô decotado, cavado e arrematado por correntes. O look também tinha um óculos escuros que davam uma bossa no look.

2 de 4 Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/Redes sociais Paolla Oliveira — Foto: Reprodução/Redes sociais

Rainha quer agradecer Exu

Ao chegar no Nosso Camarote, ela falou sobre a vitória da sua escola, que homenageou Exu como enredo, e prometeu agradecer a entidade.

«Estou trabalhando muito durante essa semana, mas, assim que tiver um tempo, quero agradecer a Exu pela vitória», disse.

3 de 4 Paolla Oliveira chegando ao Camarote Nosso — Foto: Divulgação Paolla Oliveira chegando ao Camarote Nosso — Foto: Divulgação

4 de 4 Paolla Oliveira — Foto: Divulgação Paolla Oliveira — Foto: Divulgação

Paolla até brincou que os óculos escuros do figurino pra última noite na Sapucaí seria para esconder o cansaço depois de tanto trabalho.

«É pra disfarçar o cansaço, trabalhei bastante hoje, mas é assim mesmo. A gente quando entra nessa batida ganha um fôlego extra, eu adoro participar do carnaval, adoro meu trabalho, adoro namorar também, então dá tempo de tudo e eu estava com saudade», disse.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

