Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano: «Lo que es un hecho es que las tarifas van a tener que subir»

La titular de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, abordó esta mañana la posible alza de tarifas del transporte público y aseguró que «lo que es un hecho es que las tarifas van a tener que subir y que las personas, razonablemente, van a ser informadas».

«Los ministros han mencionado que evidentemente va a llegar un momento en que no va a seguir posible conteniendo, porque es natural que varios artículos de la canasta del IPC van subiendo su valor, bueno, así mismo ocurrirá con la tarifa», dijo Tapia en Radio Universo.

Entre los factores que explicarían el alza están la suba del precio del dólar, electricidad y la inflación, según explicó la funcionaria.

«No este año porque sabemos que el 2022 es un año que el Presidente está haciendo un esfuerzo fiscal importante , ha señalado que la tarifa está congelada y nosotros materializamos esa decisión cada trimestre decretando la no alza del transporte público», complementó la ex ministra de Transportes.

En ese marco, Tapia remarcó que «tenemos una guerra, es una situación diferente a 2019, 2020, 2021, incluso con pandemia. Ahí no existía una guerra, ahí no teníamos un dólar de 1000 pesos. Todos estos componentes nos mueven a un alza».

No obstante, aseveró que no podrían asegurar un monto de aumento en particular y recordó que este no es definido por el ministerio, sino por el panel de expertos. «Hablar de un número en específico es aventurado porque la misma ley de subsidios creó un panel de expertos y es el panel de expertos el que trimestralmente determina el monto de la tarifa y cuánto sube de acuerdo a la inyección de recursos que reciba el sistema».

Finalmente, recordó que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz , está liderando la discusión en el Congreso para la ley de subsidio, porque permite «invertir en calidad y contener el aumento de tarifas para que sea más gradual y para eso necesitamos una mirada transversal de todos los sectores políticos».

