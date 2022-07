Paola Morán: el atletismo requiere un modelo de negocio más atractivo

Entornointeligente.com /

Un atleta en el podio puede seducir a los patrocinadores y al valor mediático, pero no todos logran subir a uno de los tres lugares, ni tienen en su país de origen las mismas condiciones de desarrollo.

Tampoco las medallas significan que detrás hay una gran infraestructura para el atletismo, ni presupuesto estable para sus practicantes. Dato curioso es que, en las 17 ediciones del Mundial de Atletismo, Estados Unidos ha quedado en la cima del medallero en 13 ocasiones y apenas en Eugene debutará como sede. Pese a la cosecha, atletas estadounidenses han señalado sobre el bajo perfil del atletismo en un país donde domina el futbol americano, el basquetbol y el beisbol . México, en su propio contexto, en su participación histórica dentro del Campeonato Mundial de Atletismo cuenta con tres medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce.

Aaron Kingsley Brown, velocista canadiense y medallista de plata en Tokio 2020 y de bronce en Río de Janeiro 2016 escribió en el sitio Players Voice una columna titulada «The track & field business model needs an overhaul» (El modelo de negocio del atletismo necesita una revisión) en la que critica que es común encontrar atletas de clase mundial sin patrocinios. En el texto, reconoce que las victorias en el alto rendimiento siempre seguirán siendo prioridad, pero eso no significa que los atletas de track and field encuentren otras formas de aprovechar sus carreras profesionales o aumenten su valor durante todo el año.

La velocista mexicana Paola Morán que en Eugene, Oregón sumará su segundo Mundial de Atletismo en la prueba de los 400 metros, comparte con El Economista su visión sobre el modelo de desarrollo de un atleta y afirma que en este deporte, Europa tiene el mejor sistema.

«Es muy común (ver atletas de alto nivel sin patrocinios) y creo que es porque el atletismo es un deporte individual y no hay un esquema de competencia como en la Fórmula 1, que se suman puntos para un equipo. Para hacer el atletismo más atractivo al espectador, se puede llegar a un formato que no sea propio del atletismo, en el que se pueda representar a un equipo. El formato de televisión no es tan entretenido para el espectador, creo que cambiando un poco el formato puede ser más atractivo para atraer más patrocinadores».

_¿Qué modelo deportivo consideras que ha desarrollado mejor al atletismo y cuál es la clave?

«Me gusta el modelo deportivo que tienen en Europa, es el atletismo de mucha tradición, mucha cultura, mucho apoyo, muchos circuitos de competencias que en Centroamérica y Sudamérica no existen en sí. Es más difícil para nosotros, buscar competencias para sumar puntos al ranking que si estás en Europa, donde encuentras muchos circuitos en los que puedes seguir, y moverte. Los atletas europeos tienen un poco más de ventaja que nosotros en América».

La atleta de 25 años que en Eugene, Oregón busca bajar el tiempo de su primer Mundial en Doha 2019, de 51.08 segundos a 50 segundos, explica que se respalda de siete promotores o patrocinadores para impulsar su carrera. La relación más larga ha sido con Nike desde el 2015 y con Electrolit inició en junio del 2021. Desde hace un año, sus negociaciones comerciales las lleva a cabo la agencia de representación Athlete Booster y con ello, prefiere delegar responsabilidades para enfocarse a lo deportivo y académico.

«Mi agenda está muy cargada, el primer compromiso es el Mundial de Atletismo, en el 2023 los Juegos Centroamericanos y del Caribe (San Salvador) y los Juegos Panamericanos (Santiago,Chile). Y mi graduación».

Fuera de las pistas, Paola ha forjado otra trayectoria. Estudió en la Universidad de Guadalajara la carrera de Nutrición y Bienestar integral y ha sido reconocida con el Premio Mujer Tec de Monterrey 2020 en la categoría Salud y Deporte. También, en el 2020 la revista Forbes la incluyó entre las 100 Mujeres más poderosas de México.

_ ¿Te ha obsesionado la idea de aparecer siempre entre las mejores del mundo?

«El atletismo se maneja por dar una marca o por el ranking, yo ya tenía la marca y me puedo despreocupar por el ranking mundial, entré en automático con mi marca, pero he tenido conversaciones con compañeros en México, que para hacer puntos en el ranking mundial lo tienen más difícil, porque no encontramos muchas competencias que nos puedan dar esos puntos».

_ ¿Cómo define Paola Morán el miedo?

«Es algo que te puede paralizar o impulsar. Me gusta la frase: Hazlo con miedo, pero hazlo. El miedo es algo natural que tenemos que reconocer. Ante el miedo tenemos que decidir actuar y no quedarnos paralizados, reconocer que tenemos que actuar y que es natural».

