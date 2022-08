Pantera vão subir aos palcos em 2023 com baterista dos Anthrax

Entornointeligente.com /

Uma reunião icónica e que vai devolver aos fãs o som pesado da banda: Charlie Benante, o baterista dos Anthrax, irá substituir o falecido Vinnie Paul numa digressão de reunião dos Pantera. Mas deixou um recado: não gostam, não vão.

Benante participou num meet and greet com os fãs, evento que ocorreu na sexta-feira passada. E quase que a adivinhar muitos dos comentários que irão surgir, e que já circulam nas redes sociais, com a reunião dos Pantera, o baterista foi direto: «Não venham aos concertos».

Charlie Benante irá subir aos palcos com o músico Zakk Wylde, que substituirá o também falecido guitarrista «Dimebag» Darrell, com Phil Anselmo, o vocalista dos Pantera e com Rex Brown, o baixista.

A digressão de reunião do grupo terá lugar em 2023.

LINK ORIGINAL: iOnline

