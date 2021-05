Panorama de LaLiga: Barcelona, Real Madrid y Atlético dejan al Sevilla

Entornointeligente.com / La pelea por el campeonato de LaLiga se mantiene al rojo vivo. Este fin de semana ganó Atlético de Madrid , Real Madrid y Barcelona , con lo que los Colchoneros , que enfrentarán a los catalanes la semana que viene, se mantienen en la primera posición, seguido por los merengues y blaugranas, mientras que Sevilla disputará su partido este lunes.

A falta de cuatro jornadas para culmine LaLiga , el Atlético de Madrid se mantiene en la primera posición con 76 puntos. En el segundo y tercer peldaño aparecen el Real Madrid y Barcelona con 74 puntos y Sevilla suma 70 tras su inesperada caída ante el Athletic de Bilbao en casa.

Barcelona ganó y mantiene apretada la carrera por LaLiga de España. Getty Images Hasta el momento los contendientes han ganados sus compromisos de la fecha 34. Atlético de Madrid superó 0-1 a Elche , Real Madrid venció 2-0 a Osasuna y Barcelona cerró la jornada dominical con un 2-3 sobre Valencia . Sevilla fue el único que perdió, contra el Athlétic de Bilbao .

La semana que viene se celebrará una jornada que marcará el campeonato, pues los cuatro contendientes se enfrentarán. Barcelona recibirá al Atlético de Madrid el próximo sábado 8 de mayo y un día después, el Sevilla visitará al Real Madrid .

De los contendientes, Real Madrid es el que más puntos ha sacado en los enfrentamientos entre los primeros cuatro clasificados, por lo que le beneficiaría el primer criterio de desempate en LaLiga .

Selecciones Editoriales Messi sostiene al Barça en LaLiga Real Madrid se aferra a la LaLiga Llorente y el poste protegen el liderato del Atlético en Elche 2 Relacionado De las fechas restantes, el Atlético de Madrid es el único que tiene en el calendario por jugar ante dos equipos dentro del top cinco. Además de jugar contra el Barcelona en la Jornada 35, en la fecha 36 se medirá a la Real Sociedad , quinto en la tabla general .

Lionel Messi encaminó la victoria del Barcelona en Mestalla con sus goles. Getty Images El calendario de los cuatro contendientes por LaLiga :

Atlético de Madrid ATLÉTICO DE MADRID Fecha Local Visitante 9 de mayo Barcelona vs Atlético de Madrid 12 de mayo Atlético de Madrid vs Real Sociedad 16 de mayo Atlético de Madrid vs Osasuna 23 de mayo Valladolid vs Atlético de Madrid Real Madrid REAL MADRID Fecha Local Visitante 9 de mayo Real Madrid vs Sevilla 12 de mayo Granada vs Real Madrid 16 de mayo Athlétic de Bilbao vs Real Madrid 23 de mayo Real Madrid vs Villarreal * El 5 de mayo jugará Semifinales de la

UEFA Champions League contra Chelsea Barcelona BARCELONA Fecha Local Visitante 9 de mayo Barcelona vs Atlético de Madrid 12 de mayo Levante vs Barcelona 16 de mayo Barcelona vs Celta de Vigo 23 de mayo Eibar vs Barcelona Sevilla SEVILLA Fecha Local Visitante 9 de mayo Real Madrid vs Sevilla 12 de mayo Sevilla vs Valencia 16 de mayo Villarreal vs Sevilla 23 de mayo Sevilla vs Alavés

