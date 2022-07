Panel dice que Trump decidió no actuar en asalto al Capitolio

Entornointeligente.com /

La comisión legislativa atribuye la responsabilidad por omisión al entonces presidente, el cual buscaba la reelección.

El comité legislativo del Congreso de Estados Unidos, el cual investiga el asalto al Capitolio, celebró una audiencia el jueves en la cual atribuyó al entonces presidente Donald Trump no haber actuado para impedir o controlar los hechos del 6 de enero de 2021.

La audiencia del jueves, transmitida de nuevo en horario de máxima audiencia, se concentró en el tiempo transcurrido entre el discurso en las afueras del Capitolio y su intervención pidiendo a los manifestantes se regresaran a casa.

Un audio de una reunión del exasesor político de Trump, Steve Bannon, cuatro días antes de las elecciones, que incluía comentarios sobre Trump reclamando la victoria y que la elección sería robada si los resultados daban que perdía.

— January 6th Committee (@January6thCmte) July 22, 2022 Desde el comité trascendió que lo que demuestra el nuevo audio de Steve Bannon es que el plan de Donald Trump para reclamar falsamente la victoria en 2020, sin importar cuáles fueran los hechos, fue premeditado.

De acuerdo a los legisladores, de esta manera, Donald Trump, habría roto el juramento de su cargo, cuando no actuó durante la violencia para disuadir a la mafia de manera proactiva.

— January 6th Committee (@January6thCmte) July 22, 2022 En una grabación de llamadas con el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se le escucha hablar sobre una resolución de la Cámara que pedía a Pence y al gabinete de Trump que destituyeran al presidente.

— January 6th Committee (@January6thCmte) July 22, 2022 El comité del 6 de enero de la Cámara se volverá a reunir en septiembre para audiencias adicionales, según declaró el presidente Bennie Thompson.

«Como hemos dejado en claro a lo largo de estas audiencias, nuestra investigación sigue adelante», dijo Thompson.

