Pandemia de covid-19 foi a única razão que motivou Marcelo Rebelo de Sousa a recandidatar-se

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que apenas se candidatou ao segundo cargo para Presidente da República devido à pandemia de covid-19, uma vez que já estava preparado para dar o seu lugar no Palácio de Belém a outra pessoa.

A revelação surgiu na entrevista concedida a Francisco Pinto Balsemão, para o podcast «Deixar o mundo melhor», lançado pelo presidente do conselho de administração do grupo Impresa a fim de assinalar os 50 anos do jornal Expresso.

Num momento da conversa – que foi dividida em três partes de cerca de 25 minutos -, o fundador do PSD e antigo primeiro-ministro pergunta a Marcelo Rebelo de Sousa «por que é que se candidatou para um segundo mandato», se «achou que tinha a obrigação».

«Pandemia, pandemia. Se não tem havido a pandemia, eu não me candidatava», respondeu o chefe de Estado, ao revelar que tinha prometido ao neto e a si mesmo que não iria voltar a candidatar-se.

O Presidente da República disse que viveu «cinco anos brutais», ao destacar vários momentos chave que ocorreram no primeiro mandato, que começou a 2016 e terminou em 2021: os fogos de 2017, o surgimento de movimentos inorgânicos e populismos e o início da pandemia de covid-19.

«Entendi que, de facto, devia dar lugar a outra pessoa, com a idade que já tinha, com a forma como eu exerço a presidência, que é com proximidade, que é um esforço físico brutal», acentuou.

Marcelo também se definiu como um católico não ortodoxo, «muito solitário», que toma decisões seguindo «o providencialismo».

«É a minha maneira de ser. Eu vou de quinze em quinze dias a Fátima, por exemplo», afirmou. «Falhando ou acertando, em cada momento eu pondero: qual é a justa opção neste momento, o que é que eu devo fazer?».

Atualmente vive «uma parte do tempo» no Palácio de Belém, no entanto admitiu que a sua vida sentimental, apesar de correr bem, sofre bastante com a sua agenda política intensa.

«Eu assumi esta missão, não sei se foi bem, se foi mal, mas assumi a 120%», assinalou o chefe de Estado, sem querer esconder a sua «opção obsessiva» pelo serviço ao país que, por si, tem «efeitos muito penosos, muito pesados de ausência, de falta de disponibilidade, e muito convidando à solidão».

Francisco Pinto Balsemão evidenciou a solidão como o traço que reconhece em Marcelo, um homem «só no meio da multidão». «Foi um bocadinho a minha vida sempre e é a minha vida em Belém cada vez mais», adiantou.

Ainda assim, a solidão, para o Presidente da República, é uma forma de se «defender de um dos problemas graves hoje do exercício do poder que é: quem não está assim dificilmente escapa a conotações no plano económico, das simpatias, dos empenhos, das cunhas, disto, daquilo, daqueloutro». Contudo, «tem custos, tem, na vida afetiva mais sentimental, tem», observou.

LINK ORIGINAL: iOnline

