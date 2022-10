Panamericana | Se inicia año escolar con educadores cargados de optimismo

Entornointeligente.com /

Eduardo Viloria/DLA.- Este lunes 3 de octubre tal como lo habían anunciado, las autoridades educativas tanto a nivel nacional como regional, se inició el año escolar con educadores cargados de optimismo que consideran que la jornada de impartir conocimientos a los más pequeños, a los hombres y mujeres del futuro, será provechosa para ellos, tal como lo dijo la directora de la institución emblemática de educación primaria del municipio Rafael Rangel, Diego Bustillos, ubicada en la avenida uno de la capital del municipio.

En esta avenida, donde además de la Diego Bustillos está ubicado el preescolar del mismo nombre, la Casa de Niños Madre Selva, Jardín de Infancia Andrés Bello y la Escuela de Educación Especial, José Gregorio Hernández, todas con sus respectivos directores autónomos para decidir en cuanto al funcionamiento de las mismas, con el apoyo de los que dirigen el sistema educativo en la región y los padres y representantes.

Elizabeth Vera directora de la UE Diego Bustillos La Diego Bustillos La primera de las instituciones es la Diego Bustillos a la derecha bajando por la avenida uno, institución emblemática del municipio, dirigida en la actualidad por la profesora Elizabeth Vera, escuela que cuenta con 330 niños inscrito s, con dos secciones por cada grado que en la mañana y una sección por cada grado en horas de la tarde, para un total de 18 secciones , con especialistas en las diversas aéreas de aprendizaje, tal como lo dijo la profesora Vera.

Uno de los problemas que confronta el año escolar pasado fue la no implementación del Programa de Alimentación Escolar -PAE- que hasta los momentos se ha quedado en solo anuncios y soluciones, pero no se concretiza.

En relación a las fallas que tenga la institución como la filtración del agua en el estanque principal y la no implementación del programa de alimentación PAE, la profesora Vera, habla con optimismo de la superación de estos problemas vividos por la institución el pasado año escolar, los cuales en los actuales momentos son responsabilidad de docentes, del sector oficial y padres y representantes, y le aseguro, dijo la docente directora, serán superados, a través del reimpulso de la institución.

Personal Para la superación de la problemática que reimpulsarán la institución, la Diego Bustillos cuenta con 65 docentes, a los que hay que sumarle 9 del área administrativa, 27 obreros y dos señoras del área de cocina, todos conscientes de la problemática y dispuestos a contribuir en la solución de los problemas existentes.

Se ha conocido de otras instituciones, cuyo personal piensa de similar manera para superar los problemas existentes, para impartir las clases de comienzos del año escolar.

Un educador y una representante nos dijeron al salir de la entrevista con la directora, que la asistencia en el turno de la mañana, el más numeroso no llegaba a 80 niños, mientras que a similar hora ※ once del día- una madre representante retiraba sus niños, molesta porque no le dieron los alimentos que muchas veces son de vital importancia, por no haber nada que ofrecerle a los niños en el hogar. Tanto el educador como la progenitora representante nos solicitaron reservar sus nombres.

