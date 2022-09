Panameños se exigen con los mejores ciclistas en Wollongong

Entornointeligente.com /

Los panameños Christofer Jurado y Bolívar Espinosa brillaron en el lote.

Actuación. Australia tiene la oportunidad de ver en el campo de guerra los mejores ciclistas del mundo, Matthew Van der Poel, Peter Sagan, Tadej Pogacar, Remco Evenpoel, Michael Matthews, un lote de 169 atletas, con un recorrido de 266.9 kilómetros, en donde los panameños Christofer Jurado y Bolívar Espinosa brillaron en el lote.

‘Es de ensueño, terminó la carrera vi el teléfono, y las notificaciones de Panamá empezaron a llegar, ahora que acabo la carrera entendí dónde estábamos, no es fácil enfrentar a la carpa grande cuando no tienes ritmo World Tour en las piernas, nosotros venimos de correr el Tour de Panamá ellos vienen del Tour de Francia y de la Vuelta a España, pero la mayor alegría es saber que para muchos jóvenes Panameños nos hemos convertido en referentes, a pesar de todo ha sido un gran día, pude saludar a ‘Lulu’ Allaphilipe y eso no pasa a menudo’, contó Espinosa, sobre esa gran experiencia.

CARRERA 266.9

Kilómetros recorrieron los ciclistas en la exigente prueba, en la que los panameños se fajan por la bandera nacional.

