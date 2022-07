Panameños no pueden viajar por demoras en el proceso de obtención de visas de EE.UU.

Entornointeligente.com /

La ley establece que quien use más de un pasaporte ordinario panameño expedido a su nombre será sancionado. Archivo En mes y medio cerca de 50 panameños no han podido salir del país pues no cuentan con su pasaporte, ya que se encuentran en proceso de obtención de visa de Estados Unidos. Durante este trámite se retiene el pasaporte para hacer las gestiones de visado.

Mientras el proceso sigue su curso los ciudadanos han requerido salir del país y, al no tener el documento a mano, solicitaban a la Autoridad de Pasaporte de Panamá un «pasaporte provisional».

El director de la Autoridad de Pasaporte, Omar Ahumada, explicó que la Ley 32 del 23 de abril de 2013 de Pasaporte establece que quien use más de un pasaporte ordinario panameño expedido a su nombre, será sancionado con multas de $1.000 a $5.000.

Ahumada indicó que esa problemática sale de sus manos «porque es un tema del consulado de Estados Unidos, y de expedir otro pasaporte estaríamos cayendo en una ilegalidad».

Explicó que a la institución que él dirige han llegado casos de estudiantes becados, deportistas que van a algún tipo de competencia a otro país, personas que tienen algún tema de salud y deben viajar al exterior, pero que no pudieron por el retraso del trámite de las visas y con ello la retención del pasaporte.

Instó al ciudadano que tiene este documento retenido por el trámite de visa, que mediante un correo al Consulado de Estados Unidos notifique que tiene una situación de urgencia, para que ellos hagan más rápido el trámite de visado y así tener a tiempo su pasaporte.

El director de Pasaporte señaló que ya se ha reunido con la nueva cónsul de Estados Unidos, Shelley Dittmar, para exponerle la situación y buscar una solución. «Le explicamos a la nueva cónsul que estas personas se habían acercado a nosotros para solicitarnos otro pasaporte porque tenían este documento retenido en el consulado americano, pero que la Ley de Pasaporte no lo permite».

Recientemente la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, sostuvo una reunión con la nueva cónsul de Estados Unidos en Panamá, quien es la encargada del proceso de visado de ese país, y le reiteró que había enviado una nota a Estados Unidos por las quejas recibidas debido a la demora en el proceso de obtención de visa.

La jefa de la diplomacia panameña le solicitó atención en los casos humanitarios y de atletas, así como el nombramiento de más personal en la Embajada de Estados Unidos en el país para agilizar estos trámites.

