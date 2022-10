Panamá y Brasil pelearán por un cupo en el Clásico Mundial

Entornointeligente.com /

Ciudad de Panamá.- La selección de béisbol de Panamá tendrá este martes la oportunidad de saldar una vieja deuda con Brasil y, de paso, conseguir por primera vez un cupo al Clásico Mundial de Béisbol 2023 por la vía de la clasificación.

What a day in Panama City.

Today’s winners will face off on Tuesday with a spot in the World Baseball Classic on the line! 👀 pic.twitter.com/ummK2fiKOb

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) October 2, 2022 Aunque los centroamericanos ya han estado en dos Clásicos Mundiales, 2006 y 2009, ambos fueron por invitación y no han podido regresar a la fiesta grande del béisbol desde que se cambió el formato de clasificación en el 2012.

Panameños y brasileños se vieron las caras 10 años atrás en este mismo escenario, en lo que fue la primera eliminatoria hacia el WCB sacando mejor rédito los suramericanos, quienes ganaron los dos partidos (3-2 y 1-0) para quedarse con el único cupo puesto en juego.

De esa eliminatoria, solo se mantienen en la novena brasileña Paulo Orlando, Leonardo Reginatto, Ariel Rienzo y Steve Finley, que en ese momento era asistente de Barry Larkin y en la actualidad es el mánager. Precisamente, Reginatto indicó que el actual equipo brasileño es «más experimentado» que el que estuvo en Panamá en el 2012 y está consciente que el juego contra el dueño de casa será muy disputado.

«Hay muchos muchachos que han pasado por organizaciones de Grandes Ligas, creo que tenemos más experiencia y eso nos ayuda a jugar mejor el béisbol», comentó.

Por Panamá queda en el roster que vio acción en ese aquel duelo final Rubén Tejada, quien para ese entonces jugaba para los Mets de Nueva York. En esta ocasión, volverán a toparse dos de los equipos llamados a quedarse con uno de los cupos que reparte esta eliminatoria en la ronda de ganadores. Los panameños vienen de aplastar a Argentina 11-0, mientras que los brasileños le ganaron a Nicaragua 4-1.

«Este equipo es especial. Nosotros estamos preparados para jugar este partido de mañana», indicó hoy Luis Ortiz, timonel de Panamá. «Se espera que juguemos un buen béisbol, el equipo de Brasil es bueno, nosotros tenemos peloteros buenos, mañana cuando comience el partido nosotros decidiremos qué va a pasar», agregó.

Ortiz llevará a la loma ante Brasil al zurdo Ariel Jurado. «No hay que subestimar al rival, me vengo preparando para esto», acotó Jurado.

Sobre las sensaciones del grupo ante el juego con Brasil, señaló que «esperamos tener un poco más de suerte, la verdad hicimos un buen trabajo en las otras eliminatorias y las cosas no se dan. Este año tenemos un buen equipo y esperamos que definitivamente se de la victoria mañana».

