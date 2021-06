Panamá registra dos nuevas defunciones por covid-19 y 978 nuevos contagios

Actualizado 19/06/2021 18:17

Panamá registró en las últimas 24 horas dos nuevas defunciones por covid-19, con lo que totalizan 6,468 muertes acumuladas desde el inicio de la pandemia, para una letalidad del 1.6 %.

Hoy se contabilizaron 376,215 pacientes recuperados y 978 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 393,144

A la fecha se aplicaron 13,076 pruebas, para un porcentaje de positividad del 7.4%.

Los casos activos al día de hoy suman 10,461. En aislamiento domiciliario se reportan 9,888, de los cuales 9,488 se encuentran en casa y 400 en hoteles. Los hospitalizados suman 573 y de ellos 489 se encuentran en sala y 84 en UCI.

