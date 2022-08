Panamá recibirá la primera promoción de bachillerato internacional de escuela pública

Entornointeligente.com /

La Academia Bilingüe Panamá para el Futuro inició este martes el año académico con el ingreso de 60 estudiantes nuevos provenientes de 16 regiones educativas. Esto se da a menos de un año de que la sociedad panameña recibiera su primera promoción de un bachillerato internacional de escuela pública.

Los 180 estudiantes confían en su éxito al tomar la iniciativa de mejorar la preparación y el sistema de educación pública que han recibido durante su estadía de tres años en esta unidad educativa. A la población se le ofrece un bachillerato reconocido internacionalmente, lo que sin duda abre más posibilidades.

«La Academia Bilingüe Panamá para el Futuro es el primer centro educativo oficial en recibir un bachillerato internacional y pasar a formar parte de la comunidad BI», señaló la ministra de Educación, Maruja Gorday, en la inauguración del comienzo del año escolar internacional en Ciudad del Saber.

La Academia Panamá para el Futuro es un proyecto dirigido a jóvenes panameños que aun no se han graduado y cuentan con un buen desempeño académico en centros educativos oficiales. Su objetivo es ofrecer a estudiantes con alto rendimiento académico, educación integral y de excelencia con el fin de que obtengan un diploma de bachillerato con estándares internacionales de calidad. Esto le permite mejorar sus habilidades a través de un diploma de escuela secundaria bilingüe internacional.

«Laborar en la academia es un gran reto para todos porque desarrollamos los planes de estudios para beneficio de los jóvenes, brindamos una excelente formación y estamos comprometidos en desarrollar el liderazgo, creatividad e iniciativa en cada uno de los jóvenes», manifestó la docente Julisa de Orta.

De igual manera, el estudiante Elvis Espinosa reconoce que ingresar a la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro es una oportunidad de gran valor. «El recorrido no fue fácil, me siento satisfecho, voy a salir muy preparado, lo que me permitirá continuar nuestros estudios universitarios en el país o en cualquier parte del mundo», expresó.

La academia desarrolla un modelo educativo con estándares internacionales de calidad académica, organizacional y gerencial bajo la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas) que son parte del desarrollo de competencias transversales en el sector público.

Ademas, los jóvenes cuentan con orientación psicopedagógica, vocacional, tutorías personalizadas y liderazgo, así como apoyo fijo para el fortalecimiento y consolidación de su convivencia social. Las clases son dictadas en aulas amplias con las tecnologías necesarias en el proceso de formación académica.

