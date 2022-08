Panamá explota su identidad digital móvil como mecanismo transformador de negocios

Entornointeligente.com /

Panamá se convirtió en los últimos años en un laboratorio regional de emprendimientos y grandes negocios que, por la penetración y rápida evolución digital de los dispositivos tecnológicos, obligó a transformar el manejo de los negocios, siendo el teléfono inteligente , el principal protagonista.

En medio de un terreno fértil que transformó por completo el mercado económico, la identidad digital móvil se coló poco a poco en las empresas, hasta el punto de ser imprescindible si se quiere dar a conocer en el mundo digital.

Es así como, este martes en un foro virtual (webinar) sobre las cualidades y ventajas que arroja esta tendencia, varios expertos que participaron del foro » Emprendimiento y Tecnología: El celular como herramienta de trabajo » organizado por Capital Financiero, abordaron las claves para tener éxito.

Actualmente Panamá con una población de 4.4 millones, contabiliza 5.3 millones de conexiones móviles repartidas entre usuarios y «machine to machine». Es decir que, proporcionalmente cada habitante posee más de 1 teléfono celular, según cifras de We Are Social Digital Report 2022 .

Edwin Contreras, responsable del área de marketing y estrategias de la empresa de telecomunicaciones Más Móvil, señaló que hoy por hoy un 81% de los negocios utilizan el internet para realizar operaciones de negocios, y un 100 % utilizan el servicio móvil para conectar y ser contactados por clientes y proveedores .

Sostiene sin embargo que un 50% de los negocios que consideran tener una identidad digital quieren desarrollarla o están en desarrollo; mientras que un 80% mantiene expectativas que quieren vender a través de internet, y un tímido 20 % vende por internet.

«Lo importantes es que los smartphones se pueden llevar a la palma de la mano, no tiene fronteras, sin importar la ubicación», sostuvo Contreras acerca de la potencialidad de oportunidades que brindan los teléfonos inteligentes.

A esto, recomendó a aquellos que quieran adentrarse en un negocio manejado a través del ámbito digital, que se deben tomar pasos como la organización de aplicaciones en cada teléfono e identificar aquellas que sirvan para simplificar el trabajo y potenciar las llegadas a los clientes. Así como claves para escoger el dispositivo más conveniente.

«Las personas siempre deben escoger un dispositivo móvil que este alineado a lo que se dedican, que este les permita la integración de otros sistemas, a fin de llenar todos los usos y funciones de una computadora. Si tienen esta combinación van a encontrar el dispositivo inteligente ideal», mencionó Contreras.

Expuso, entre otras recomendaciones, que los interesados deben tomar en cuenta a la hora de manejar su negocio a través de un smartphone la seguridad, el acceso a nube, la pantalla, el rendimiento de la batería, la calidad de la cámara y el almacenamiento.

Seguridad y protección de datos Bajo esta perspectiva Alex Newman líder del programa Vida Digital , abordó el tema de la seguridad del celular como oficina virtual , destacando los avances del comercio electrónico y la banca en línea como ventana mundial para vender un producto.

«Todo el comercio que estamos haciendo tiene un comercio electrónico, tenemos la posibilidad de eliminar obstáculos del comercio tradicional, todo se da más fácil en el comercio de bienes y servicios, pero aún tenemos retos» agregó el experto.

La protección de la información debe primar en los smathphones dedicados para negocios.

Newman, especialista líder del sector tecnológico, hizo especial énfasis en el riesgo y la vulnerabilidad de la información a la que se ve sometida el uso de estos dispositivos, por lo que recomendó varias medidas para proteger datos, desde el uso de parámetros biométricos hasta aplicaciones especializadas que no permiten el acceso de la intromisión de terceros.

«Tenemos el hecho de que a través de los dispositivos móviles manejamos datos sensibles personales, de empleados y clientes, por eso debemos tomar en cuenta que mucho de los desarrolladores de aplicaciones no tienen la ciberseguridad como algo muy desarrollado» expresó.

Fintech a la caza del mercado digital En el foro también participó, Fiorella Castillo, líder de proyecto de Kash , que abordó como esta fintech de banca, permite crear una comunidad de pagos y transferencias electrónicas sin fronteras.

La emprendedora explicó que esta aplicación de transferencia en tiempo real (múltiples bancos – múltiples tarjetas) sin comisión, se encuentra con presencia en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá.

Castillo afirmó que la aplicación que se puede utilizar a través del teléfono celular es ideal para emprendedores como medio de cobro para su negocio.

El encuentro, apoyado por Connectak , estuvo patrocinado por Más Móvil y Hotel Bristol y Radio Ancón.

