Panamá evalúa tres propuestas de pasaporte sanitario digital

Entornointeligente.com / Al menos tres iniciativas para la implementación del denominado pasaporte covid o pasaporte sanitario están siendo analizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige la canciller Erika Mouynes.

Se trata de las plataformas que brinda Commons Project, World Economic Forum y la Fundación Rockefeller denominada ‘CommonPass’ , la de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo denominada “IATA Travel Pass” y la que trabaja IBM Watson Works, conocida como ‘IBM Digital Health Pass’ . “A las tres ya le hicimos acercamiento”, detalló la funcionaria.

El debate por el pasaporte sanitario Sobre las diferentes sobre un pasaporte sanitario que ayude a saber qué viajeros cuentan con la vacuna contra la Covid-19, la Organización Mundial de la Salud se ha mostrado en contra. Señala que verificar la vacunación sería aislar a los que viven en los países más pobres, atrasados en el proceso de vacunación.

Estas plataformas buscan establecer un registro digital de vacuna contra la Covid-19 o pruebas PCR destinado a facilitar el ingreso de viajeros a determinados territorios.

En ese sentido, Mouynes explicó que tienen un equipo técnico que evalúa, por una parte, las disposiciones tecnológicas, y además se está tomando en cuenta la capacidad de articulación internacional de estas propuestas. “El criterio que decidirá nuestra participación en estas propuestas será la inclusión y la mejor utilidad para la mayoría de los ciudadanos”, dijo.

